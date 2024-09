Bayonne : l’abbé Blaudeau décède subitement à l’âge de 31 ans

Le diocèse de Bayonne pleure l'abbé Alexandre Blaudeau, disparu soudainement ce lundi 16 septembre 2024. Il était âgé de seulement 31 ans. Cette mort subite serait due à un arrêt cardiaque, causé pendant que le jeune prêtre effectuait un jogging. "Nous prions pour le repos de son âme, en action de grâce pour le don qu’il avait fait de lui-même au service de notre diocèse", a réagi dans un communiqué Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne. "Nous lui confions le presbyterium de notre diocèse, les fidèles qui bénéficiaient de son ministère, en particulier les enfants et les jeunes et la cause des vocations sacerdotales dans laquelle il était très engagé."