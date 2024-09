La routine, les enfants, les engagements sociaux et les responsabilités professionnelles peuvent facilement créer un vide entre les conjoints. Des conflits et des problèmes de couple apparaissent, dus au fait que les conjoints n’arrivent pas à s’arrêter pour se regarder l’un l’autre. Une fâcheuse tendance consiste alors à se replier sur soi-même, comme si évaluer l’amour était une tâche individuelle qui se réduit à une personne et à ce qu’elle ressent. L'amour n'est en réalité fructueux que lorsqu'il est donné à l'autre et non exigé. Ainsi, malgré les obstacles, il est toujours possible de fortifier son couple et de l'envisager dans la durée. Pour cela, trois questions essentielles peuvent aider les couples.