Fils d’un pasteur protestant, Denzel Washington n’hésite pas à évoquer sa foi. En janvier 2024, l’acteur de 69 ans avait déjà expliqué à Movieguide que c’est "par la grâce de Dieu" que lui et sa femme ont survécu à un mariage sous les projecteurs. Le couple s'est rencontré sur le tournage du premier film de Denzel, Wilma, en 1977, mais ce n'est que quelques mois plus tard, lors d'une fête organisée par un ami commun, qu'ils ont commencé à se fréquenter. Six ans plus tard, en juin 1983, le couple s'est marié. Ils sont parents de quatre enfants : John David, 40 ans, Katia, 37 ans, et les jumeaux Malcolm et Olivia, 33 ans. Des enfants qu’ils ont éduqués dans la foi chrétienne. Comme leur père, ils n’hésitent pas évoquer leur foi et attribuer leur succès à Dieu.