Bien qu’il semble chrétien davantage par tradition et culture que par conviction personnelle, la religion n’est pas laissée de côté dans sa vie politique comme personnelle. Comme l’indique dans son livre Les Présidents face à Dieu, Marc Tronchot, ancien directeur de la rédaction d’Europe 1, Nicolas Sarkozy est capable de revenir spécialement des États-Unis pour la messe d’enterrement du cardinal Lustiger, de faire entrer un religieux à l’Élysée, d’admirer des hommes d’Église actifs et courageux tels que Guy Gilbert, de faire un hommage vibrant au christianisme lors du discours du Latran en 2007… Pour Philippe Verdin, dominicain, un proche de Nicolas Sarkozy, l’ancien président de la République "est un homme de foi. […] Persuadé que l’Esprit saint est à l’œuvre en ce monde. Et à l’œuvre en lui". Nul doute que Carla Bruni comprendrait donc le choix d’un tel invité à un dîner qui serait alors plus que parfait.