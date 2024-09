L’inventaire des promesses est complètement chaotique : un pêle-mêle où tout se côtoie puisque, de toute façon, par la suite, tout retourne aux oubliettes. Lorsque Notre Seigneur multiplia les pains et les poissons, Il ne choisit que ces deux aliments et pour un nombre restreint de personnes, celles accourues vers Lui. L’État moderne n’a pas cette sagesse : il dit être capable de multiplier tous les biens à l’infini et en toute occasion, ceci constamment et pour tous. Le Père Noël est plus puissant et plus généreux que Dieu. Il suffit de lui envoyer une liste de demandes et de récriminations et il distribue aussitôt ce qui est exigé et espéré. Il est demandé à la politique de faire le bonheur de tous, sans effort et comme un droit inaliénable. Or, plus l’État est donneur, plus il retiendra à son profit ce qui normalement ne lui revient pas et il exigera de se mêler de ce qui ne le regarde pas dans la sphère intime et spirituelle de chacun. Gustave Thibon notait à ce sujet :