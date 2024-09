Un Bergoglio dans le Calcio !

Felipe Bergoglio est ravi de sa nouvelle vie en Italie. Il habite avec quelques coéquipiers dans un appartement du club et s'entraîne quotidiennement pour obtenir une place de titulaire. "Ici, il y a une grande tranquillité, c'est ce que j'aime. C'est l'endroit idéal pour vivre", résume le parent du pape François. Ses liens avec le Saint Père sont si appréciés par son entourage que ses "coéquipiers (lui) demandent souvent une bénédiction avant chaque match ou lorsqu'ils se blessent". "Quand je sors avec des amis et, surtout, avec de nouveaux coéquipiers, on me pose beaucoup de questions sur le Pape", précise-t-il et poursuit : "cela ne me pose évidemment aucun problème, je porte mon nom avec beaucoup de fierté".