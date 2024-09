Pourquoi pose-t-on un crucifix sur l’autel?

La Tradition, elle, fait valoir cette préférence en insistant sur la Passion sur laquelle se fondent l'Eucharistie et la Résurrection pour rappeler que l’autel est précisément la table du sacrifice par lequel le Fils meurt sur la croix. Généralement posé au centre de l’autel, face au célébrant, le crucifix manifeste aussi le regard que pose le Christ sur le prêtre qui célèbre la sainte messe in persona Christi pour que, vers lui, convergent le regard de l’officiant et de l’assemblée. Il arrive cependant que, selon la disposition du lieu, le crucifix ne soit pas placé sur l’autel mais en dehors, à proximité, sur un pied ancré dans le dallage ou suspendu au-dessus de celui-ci. La croix d’autel, ainsi, est de plus en plus régulièrement remplacée par une croix de chœur orientée non plus vers le prêtre, mais vers l’assemblée.