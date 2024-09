Le seuil de l’église, cette transition entre deux mondes

Pour entrer dans une église, il faut nécessairement passer par un espace qui marque une séparation architecturale entre le monde extérieur et l'espace sacré de l'église. Ce lieu physique est appelé « seuil » et possède un riche symbolisme spirituel. Le Catéchisme de l’Église catholique souligne clairement le symbolisme du seuil dans sa section consacrée à la liturgie : « Enfin, l’église a une signification eschatologique. Pour entrer dans la maison de Dieu, il faut franchir un seuil, symbole du passage du monde blessé par le péché au monde de la Vie nouvelle auquel tous les hommes sont appelés. L’église visible symbolise la maison paternelle vers laquelle le peuple de Dieu est en marche et où le Père "essuiera toute larme de leurs yeux". C’est pourquoi aussi l’église est la maison de tous les enfants de Dieu, largement ouverte et accueillante ». [CEC n°1186]