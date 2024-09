"Il n’est pas bon que l’homme soit seul." (Gn 2, 18). Après avoir créé le monde, la terre, les eaux et le ciel, Dieu créa l’homme. Émerveillé par sa création, c’est ainsi qu’Il constate que la solitude, pour lui, n’est pas bonne. "Je vais lui faire une aide qui lui correspondra" (Gn 2, 18) : parmi “toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel”, pourtant, "il ne trouva aucune aide qui lui corresponde" (Gn 2, 19-20). C’est alors, seulement qu’Il créa la femme, plongeant l’homme dans la torpeur pour la modeler depuis l’une de ses côtes. "À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un." (Gn 2, 24). L’union de l’homme et de la femme, qui, avec Adam et Eve, annonce le sacrement du mariage, porte en elle le fondement de la Création, puisque c’est avec elle que débute la Genèse.