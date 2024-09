Pourquoi le contrôle de la dette publique est une priorité morale

Pour 2024, le montant du déficit public vient d’être rectifié à la hausse : il représente cette année 5,6% du PIB (au lieu des 5,2% initialement prévus) et, comme on est presque en fin d’année, les nouvelles mesures que pourrait prendre le gouvernement ne changeront pas grand-chose pour 2024. Mais calculer en pourcentage du PIB n’a pas beaucoup de sens et, après tout, 5,6% ne semble pas bien considérable ; mais c’est trompeur, car le PIB représente tout ce que produisent les Français et qui leur permet de vivre et non pas tout ce qui appartient à l’État. Il faut donc plutôt comparer par rapport aux recettes fiscales. Si on s’en tient au seul budget de l’État, le budget initial, qui a bien dérapé depuis, prévoyait 453 milliards de dépenses et 312 milliards de recettes, ce qui donne un déficit d’un peu plus de 140 milliards. Cela signifie, en gros, que quand l’État dépense 100, il en finance 68% par l’impôt et 32% par l’emprunt. Le déficit du budget de l’État est donc de près d’un tiers des dépenses ; c’est plus parlant qu’en pourcentage du PIB.