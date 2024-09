"Quand mes collègues m'ont montré la vidéo, ça m'a fait chaud au coeur et ça m'a même donné envie de pleurer", a déclaré à NBC Los Angeles le vendeur mexicain arrivé aux États-Unis il y a deux mois. "Je me confie beaucoup à Dieu", a-t-il encore expliqué, précisant qu’il ne commençait jamais sa journée de travail sans avoir récité un Notre Père et deux Je vous salue Marie. Une prière qu’il conclut par une demande : "Mon Père, prends soin de moi et protège-moi de tout mal et bénis ma journée et ma vente". Le jeune homme, élevé dans la foi catholique, affirme que c’est son père qui lui a appris à commencer sa journée ainsi.