La boîte à livres, poubelle ou cercueil?

Pourtant, qu’on soit seul ou en famille, la découverte inattendue d’une boîte à livres donne souvent à une promenade un relief supplémentaire. Cela suffit parfois à transformer un lieu jugé sans intérêt en ouvroir de trésors potentiels. La cabine téléphonique devient comme par magie une grotte à explorer. S’il n’y a pas de boîtes à smartphones, ce n’est pas forcément parce que les téléphones ont plus de valeur que les livres. Ce peut être au contraire la preuve que les livres vivent plus longtemps que les téléphones : la littérature ignore l’obsolescence programmée. Il n’y trouve pas non plus la date limite d’utilisation des tubes de dentifrice. L’ancienneté serait même plutôt un critère de qualité, tant sont nombreux les ouvrages qui ne survivent pas à l’actualité qu’ils prétendent décrire. Dans une boîte à livres, le temps est comme inversé et le livre en meilleur état est rarement le plus intéressant. Entre la biographie journalistique d’un éphémère premier ministre des années 2010 et un roman oublié de Jean Dutourd, de Michel de Saint Pierre ou de Daniel-Rops, on gagne presque à coup sûr quand on parie sur le papier le plus défraîchi.