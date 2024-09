Cette compagnie aérienne qui prend soin de votre âme

"Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Nous vous demandons : offrez-nous un voyage sûr, avec un temps bon et plaisant. Donnez-nous comme guides tes saints anges à notre personnel de l'air, de sorte qu'il nous mène tranquillement à notre destination. Nous vous demandons aussi de veiller sur nos familles, ceux que nous avons laissés derrière, confortez-les et donnez leur la paix, je vous en prie, jusqu'à ce que nous puissions les voir à nouveau. Béni soit votre nom, maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen."