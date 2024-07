Dans son intention de prière du mois de juillet 2024, le pape François prie pour que le sacrement des malades prenne tout son sens et devienne pleinement un "signe visible de compassion et d'espérance".

En ce mois de juillet, le pape François appelle les croyants à prier pour que le sacrement des malades “donne aux personnes qui le reçoivent, ainsi qu’à leurs proches, la force du Seigneur, et devienne de plus en plus pour tous un signe visible de compassion et d’espérance”. Dans son message diffusé à travers le Réseau Mondial de Prière du Pape, François rappelle l’importance de ce sacrement, qui ne doit pas seulement être associé à la mort et à la souffrance. L’onction des malades, rappelle ainsi François, “n’est pas un sacrement réservé uniquement à ceux qui sont sur le point de mourir”, et est avant tout un sacrement “de guérison”, “qui guérit l’esprit”.

Si l’onction des malades est bien souvent administrée au chrétien confronté au risque de mourir, il s’agit malgré tout d’un sacrement de vie et de consolation, qui n’est pas réservé qu’aux seuls mourants ! Avec lui, le malade reçoit la paix et la force nécessaires pour remettre sa souffrance au Christ qui a lui-même connu la douleur physique et la détresse. “Lorsqu’un prêtre s’approche d’une personne afin de lui donner l’onction des malades, il ne l’aide pas nécessairement à faire ses adieux à la vie. Penser ainsi, c’est renoncer à tout espoir. C’est supposer qu’après le prêtre vient le fossoyeur”, rappelle ainsi le pape François. “Dans le sacrement est présent le Seigneur Jésus lui-même”, poursuit le Pape, et c’est Lui qui vient consoler à la fois le malade éprouvé et ses proches, “pour lui donner la force, pour lui donner l’espérance, pour l’aider ; et aussi pour lui pardonner ses péchés”.