Une bénédiction de motos et de motards à eu lieu au sanctuaire de Montligeon, dans l’Orne, ce dimanche 30 juin. Fondé en 1884 par l’abbé Buguet, ce sanctuaire prie tout particulièrement pour les âmes du purgatoire.

Quelque 300 motards sont venus ce dimanche 30 juin faire bénir leurs motos à Notre-Dame-de-Montligeon, dans l’Orne. Ce rendez-vous insolite existe depuis huit ans et rassemble des motards de tous les horizons, croyants ou non. Cette journée commence par une messe en mémoire des motards défunts. Chaque motard dépose une bougie devant l’autel en souvenir d’un ami disparu. Vient ensuite la bénédiction des motards et des motos, juste devant la basilique, dans une ambiance conviviale et fraternelle. Voilà une belle façon d’évangéliser, de témoigner et de rencontrer ceux dont on dit qu’ils sont aux périphéries de l’Église.