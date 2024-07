Le pape François a annoncé que 14 bienheureux, dont les onze "martyrs de Damas", seront canonisés le 20 octobre prochain, pendant le Synode sur l’avenir de l’Église. Une date très symbolique.

L’Église comptera bientôt de nouvelles figures de sainteté vers lesquelles l’ensemble des fidèles pourra se tourner. Le pape François a annoncé lors du consistoire qu’il a présidé ce 1er juillet que 14 bienheureux, dont les onze “martyrs de Damas”, seront canonisés le 20 octobre prochain, pendant le Synode sur l’avenir de l’Église. La célébration, qui élargira le culte de ces baptisés à toute l’Église catholique – et non plus seulement au niveau local –, aura donc lieu pendant la dernière session du Synode sur la “synodalité”. Une date particulièrement symbolique puisque ce chantier de réflexion ouvert en 2021 entend rafraîchir l’Église, en la rendant moins cléricale et plus participative.

“Le Synode n’est pas un événement mais un processus, dans lequel l’ensemble du peuple de Dieu est appelé à marcher ensemble vers ce que l’Esprit saint l’aide à discerner comme étant la volonté du Seigneur pour son Église”, avait rappelé le Vatican en 2022. Et quoi de mieux que ces nouveaux bienheureux pour aider chaque membre du peuple de Dieu à cheminer et discerner la volonté du Seigneur ?

Huit frères franciscains

Pour mémoire, il s’agit des onze martyrs de Syrie, huit frères franciscains – sept Espagnols et un Autrichien – et trois laïcs maronites, Francis, Abdel Mooti et Raphaël Massabki, tués les 9 et 10 juillet 1860 à Damas lors de la révolte des milices druzes contre les populations chrétiennes du Liban et de Syrie. Les autres “bienheureux” qui seront canonisés sont le prêtre italien Giuseppe Allamano (1851-1926) ; la religieuse canadienne Marie-Léonie Paradis (1840–1912) et la religieuse italienne Elena Guerra (1835-1914).

[EN IMAGES] Ils ont rejoint le cortège des saints en 2023 :