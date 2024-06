Quand la maladie arrive dans un foyer, la peur, la colère ou la tristesse peuvent prendre le dessus. Mais lorsqu'elle s'est invitée dans le corps de Kim Sterner en 2010, ses filles ont décidé de prendre les choses en main et d’aider leur maman jusqu’à sa mort le 11 septembre 2010. Un accompagnement qui les a aidé à trouvé leur vocation.

Kim Sterner, américaine, mère de six enfants, aurait pu s’effondrer en 2010 sous le choc du diagnostic reçu : une forme extrêmement rare et foudroyante de cancer de l’appendice. Ses trois filles étaient encore petites lorsque les médecins lui ont confirmé cette maladie rare qui ne touche qu’une ou deux personnes par million d’habitants. Kara avait dix ans et les jumelles Elizabeth et Alicia en avaient neuf. Aujourd’hui, elles sont infirmières.

Son père s’est vite rendu compte à quel point cette maladie était rare et dangereuse . Il s’est tenu aux côtés de ses filles, qui ont promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour atténuer les difficultés de la vie de leur mère. L’une des infirmières a été d’un grand secours pour la famille, de par ses conseils : “Votre mère va bientôt rentrer. Et si nous faisions une liste de qui s’occupera de quelles tâches ménagères ?” Les filles se sont donc réunies, ont partagé les tâches ménagères et ont pris en charge les soins de leur mère. Tout cela a eu un profond impact sur leur vie de famille !

Ensemble contre vents et marées

Les sœurs se sont rapidement adaptées à leurs nouvelles responsabilités. “Les gens, surtout les enfants, n’aiment pas nettoyer le vomi et ce genre de choses. Mais nous avons dit : “Maman, nous allons tout nettoyer. Nous allons tout laver. Nous laverons toute la vaisselle””, confie Kara. Prendre soin de sa mère fait désormais partie de son quotidien. “Nous changions sa perfusion. Les jours difficiles, nous la divertissions avec de la musique et de la danse.”

Ces expériences leur ont donné l’envie de devenir infirmières. En prenant soin de leur mère, elles ont reconnu l’importance des soins médicaux et de leur impact sur la qualité de vie des patients. Elles ont décidé de consacrer leur vie aux soins de santé. Aujourd’hui, les trois sœurs sont en passe de devenir infirmières à l’hôpital universitaire Royal Oak, dans le Michigan. Alicia est déjà diplômée, Elizabeth obtiendra son diplôme cet été et Kara obtiendra son diplôme dans deux ans. “J’aime mes filles, elles seront toutes d’excellentes infirmières”, a fièrement écrit leur père sur les réseaux sociaux.

“Maman nous regarde du ciel”

Kim Sterner, la maman, est décédée le 11 septembre 2010, mais ses filles savaient qu’elles avaient fait tout ce qu’elles pouvaient pour lui faciliter ses derniers jours. “Maman nous regarde du ciel. Je sais qu’elle est fière car elle sait que nous avons utilisé l’expérience que nous avons acquise lorsque nous étions encore avec elle et l’avons utilisée pour améliorer la vie des autres”, a confié Elizabeth auprès de People.

Cette famille a parcouru un chemin long et difficile. Son histoire est la preuve que l’amour et le dévouement peuvent conduire à des choses extraordinaires, même dans les moments les plus difficiles.