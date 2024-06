Refus sur Parcoursup : comment réconforter son enfant ?

Jusqu’au 12 juillet se déroule la phase d’admission initiale sur Parcoursup avec son lot de satisfactions mais aussi de grandes déceptions. Que dire à son enfant s’il n’accède pas à l’école ou la fac de ses rêves ?

Durant cette période de l’année, de nombreux jeunes doivent faire face au coup dévastateur de ne pas entrer dans l’université de leurs rêves. Faire face à ces refus peut être un défi émotionnel important pour tout jeune bachelier. Cependant, en apportant un soutien empathique, en encourageant la résilience et en favorisant une attitude positive, vous pouvez aider votre enfant à transformer cet échec en un tremplin vers une réussite future. Les dix étapes suivantes permettent de mettre en valeur sa valeur et son potentiel, d’explorer ensemble de nouvelles opportunités et de croire que cette expérience contribuera à sa croissance et à sa force future.

1

accueillez ses émotions



Tout d’abord, il est essentiel que vous écoutiez et fassiez preuve d’empathie. Laissez votre enfant exprimer sa déception et sa frustration. Reconnaissez ses sentiments sans essayer immédiatement de régler la situation : “Je comprends à quel point tu voulais ça. C’est normal d’être contrarié.”

2

valorisez ses efforts



Essayez de vous concentrer sur les efforts fournis par votre enfant et les connaissances acquises. Mettez l’accent sur le travail qu’il a fourni tout au long de l’année et sur le fait que cette expérience est une opportunité de croissance. Vous devez expliquer à quel point ses efforts ont été incroyables, et que ce n’est qu’une étape dans le long voyage de la vie.

3

EXPLOREZ D’AUTRES OPPORTUNITÉS



Prenez le temps d’envisager des voies alternatives. Encouragez-le à rechercher d’autres écoles ou universités, à envisager une année de formation ou de stage… Cela pourrait lui offrir des expériences précieuses et s’avérer encore mieux adapté à ses besoins. Sur Parcoursup, la phase d’admission complémentaire a lieu jusqu’au 12 septembre 2024.

4

METTEZ EN avant ses talents



Il est toujours difficile d’être confronté à l’échec, c’est pourquoi vous devez affirmer les talents de votre enfant. Rappelez-lui ses points forts uniques, indépendamment de son admission dans une université. Soulignez que ses compétences et ses talents lui sont propres et que bien orientés, ils le mèneront vers le succès.

5

offrez des MODÈLEs DE RÉSILIENCE



Il peut être très utile de partager des histoires de personnes qui ont surmonté des échecs. Racontez-leur des histoires de personnes, notamment des saints ou des membres de votre famille, qui ont fait face à des échecs mais qui ont persévéré. Rappelez à votre enfant que vous-même, ou bien d’autres personnes qu’il admire, avez dû faire face à la déception et à l’échec. Cela lui apportera un sentiment de réconfort et d’inspiration.

6

ENCOURAGEz LA CONFIANCE



Il est toujours important de redonner espoir. Tout en gardant un ton léger, vous pouvez lui rappeler gentiment que Dieu a un plan pour chacun, même lorsque le chemin n’est pas clair. Rappelez-lui que parfois, les meilleures opportunités surgissent de manière inattendue.

7

CÉLÉBRez LES PETITES VICTOIRES



Reconnaissez les autres réussites qui jalonnent sa vie. Célébrez les étapes qu’il a franchies avec succès. Soulignez tout ce qu’il a accompli au cours de l’année, ainsi que la croissance personnelle et peut-être spirituelle qu’il a sans aucun doute réalisée.

8

GARDEZ UNE ATTITUDE POSITIVE



Il est toujours bon, dans cette situation, de rester optimiste. Encouragez une vision optimiste de l’avenir, en soulignant qu’un refus ne définit absolument pas ni son potentiel ni sa réussite future. Rappelez qu’il ne s’agit là que d’une petite partie de son histoire et que son avenir regorge de possibilités passionnantes !

9

soyez présent



Il est essentiel de rester présent. Assurez-vous que votre enfant sait que vous êtes là pour lui, prêt à le soutenir et à l’aider à franchir les prochaines étapes. Vous entendre dire que vous êtes dans le même bateau et que vous lui apporterez votre soutien à chaque étape du chemin peut l’inciter à prendre une profonde inspiration et à passer à l’étape suivante.