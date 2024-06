Alors que l’Église fête le 29 juin saint Pierre et saint Paul, Mélina de Courcy s’arrête sur un célèbre tableau du Greco mettant en scène les deux saints. Dans cette œuvre, austère au premier regard, se cache l'importance des voies différentes mais complémentaires de chacun.

L’Église fête le 29 juin saint Pierre et saint Paul. Une belle occasion d’évoquer ces deux saints fondateurs… à la sauce Gréco ! C’est en 1595 à Tolède que le Gréco peint son célèbre le tableau “saint Pierre et saint Paul”. Il représente les deux apôtres immobiles aux mains étrangement entremêlées. Le peintre donne trois détails pour le comprendre. Premièrement, le ciel. Le Gréco dégage un halo de lumière bleue autour des deux visages, qui se détachent sur un ciel nuageux, signe que leur vie d’apôtres ouvre la perspective du ciel.

Le peintre a ensuite consacré une attention particulière à leurs attributs. On reconnaît saint Pierre, le plus âgé, avec les clés du Paradis dans la main gauche, et saint Paul, à droite, portant l’épée de son martyre. Le dernier détail n’est autre que les mains. Leurs mains se croisent sans se toucher, pour montrer les voies différentes de chacun.

La main de Pierre, les doigts tournés vers le ciel, pointe saint Paul. La main de Paul tombe vers le bas en signe d’obéissance à saint Pierre. À travers ce jeu de mains et cette posture immobile, Le Gréco traduit la profondeur d’âme des deux apôtres, qui sont fêtés aujourd’hui comme les deux colonnes de l’Église.