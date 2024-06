C’est là que saint Pierre et saint Paul se firent leurs adieux 

Selon la tradition, c’est sur la Via Ostiense, à Rome, que les deux apôtres Pierre et Paul se dirent adieu avant d'être martyrisés.





Sur la Via Ostiense, l’ancienne route qui reliait Rome à la ville portuaire d’Ostie, entre les numéros 196 et 108, se trouve une plaque commémorative ornée d’un relief en marbre, rappelant la dernière rencontre entre saint Pierre et saint Paul. Après avoir été probablement emprisonnés au “Tullianum”, également connu sous le nom de “prison Mamertine”, Pierre et Paul auraient parcouru ensemble un tronçon de route, avant de se séparer à cet endroit précis, pour aller subir le martyre. Sous le règne de Néron, entre 64 et 67, Pierre fut crucifié la tête en bas dans le cirque de l’Empereur, où se trouve aujourd’hui le Vatican. Paul fut quant à lui décapité sur la route menant à Ostie, où se dresse désormais l’Abbaye Tre Fontane.

Croberto68- (CC BY-SA 3.0)

Là où se trouve la plaque, se tenait autrefois une chapelle appelée “Chapelle de la Séparation”, située quasiment à mi-chemin entre la porte Saint-Paul (l’une des portes médiévales les mieux conservées de Rome) et la basilique Saint-Paul-hors-les-murs (l’une des quatre basiliques majeures de Rome). En 1915, cette chapelle a été démolie en raison de travaux d’amélioration de la circulation sur la Via Ostiense, qui est aujourd’hui l’une des rues les plus fréquentées de Rome.

Maria Paola Daud-ALETEIA

Au milieu du trafic incessant, le souvenir de cette dernière rencontre entre les deux apôtres passe inaperçu pour la plupart des passants. Pourtant, en observant attentivement les murs ocre de l’un des nombreux bâtiments, il est possible d’apercevoir une image en bas-relief illustrant les deux apôtres représentés selon l’iconographie traditionnelle : Pierre avec une chevelure abondante et une barbe arrondie, et Paul avec une barbe pointue. Sous cette image, la plaque commémorative porte l’inscription suivante : “À proximité de ce site, une petite chapelle en l’honneur du Saint Crucifix, démolie au début du XXe siècle pour permettre l’élargissement de la Via Ostiense, marquait le lieu où, selon une pieuse tradition, les apôtres Pierre et Paul avaient été séparés avant leur glorieux martyre.”