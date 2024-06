La villa Ker Coët à Pornichet (Loire-Atlantique), donnée au Secours satholique, a ouvert ses portes le 27 juin après deux ans de travaux. Grâce au généreux don d'Yves Oriou, la maison accueille des groupes de quinze personnes en situation de précarité à partir du 8 juillet.

Le Secours catholique de Loire-Atlantique a inauguré le 27 juin une villa au Pornichet. Cette bâtisse n’est pas comme les autres. En effet, elle a été léguée par Yves Oriou à l’association pour qu’elle devienne un endroit accueillant des personnes en situation de précarité. Deux ans de travaux et 700.000 euros ont été nécessaires pour réaliser l’objectif. Les six appartements conçus permettront de loger, à compter du 8 juillet, des groupes de quinze personnes. Chaque logement permet aux vacanciers d’être autonome mais des lieux de vie comme le jardin permettent de partager des moments à plusieurs. “Il n’existe pas d’autres lieux d’accueil avec cette dimension familiale. Or, les familles demandent des liens de convivialité, de rencontres fraternelles dans un lieu qui propose à la fois un chez soi et des espaces communs”, assure Pierre de Gaalon, bénévole sur ce projet.

Cette belle histoire débute en décembre 2020 quand Yves Oriou se rapproche du Secours catholique pour leur annoncer qu’il compte donner sa maison familiale Ker Coët. La villa datant de 1880 se situe à 200 mètres de la plage et possède un parc de 900m2. La fibre sociale était déjà présente dans cette famille puisqu’en 1950 la maison était louée pendant les vacances aux plus démunis. La demande est forte puisque le planning de la ville est complet jusqu’à fin août. “Cette maison doit permettre à des personnes isolées, à des familles, de sortir du quotidien, d’apprendre à se reposer, de changer de regard sur soi et permettre à chacun de partager cette belle formule : mes soucis n’ont pas changé, mais moi j’ai changé en rentrant de ces vacances”, explique Véronique Delbende, vice-présidente de la délégation départementale du Secours Catholique.

Intérieur de la villa du Secours catholique. Secours catholique

Les bénéficiaires du Secours catholique, ou d’autres associations caritatives, ont la possibilité de venir passer des vacances à des prix adaptés en fonction de revenus. Il est possible d’y séjourner entre 2 et 7 jours en été et hors-saison. “Je vis seule avec mes deux enfants. Me retrouver seule avec eux dans un studio à la mer, c’est juste changer de décor. Être en groupe, c’est partager”, confie une future bénéficiaire. Ce que leur offre la villa ? Une opportunité de “quitter un quotidien subi pour un temps choisi.”