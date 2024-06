Ce qui va unir Lourdes à Notre-Dame de Paris

Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes travaille de concert avec le diocèse de Paris pour fabriquer la bougie votive officielle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celle-ci sera fabriquée dans les ateliers de la Ciergerie de Lourdes, à côté du sanctuaire.

“La lumière de Lourdes éclaire la renaissance de Notre-Dame de Paris“, a annoncé le sanctuaire de Lourdes, mardi 25 juin, en présentant la nouvelle bougie votive officielle de la cathédrale. Proposées aux fidèles et visiteurs à partir du 8 décembre 2024, jour de la réouverture de Notre-Dame, elle est déjà en cours de production dans les ateliers de la Ciergerie de Lourdes, située à quelques pas du sanctuaire. “Les responsables et employés de la Ciergerie et le sanctuaire de Lourdes éprouvent une grande fierté que le savoir-faire lourdais soit ainsi reconnu et toujours au service de la prière à Notre-Dame tant à Paris qu’à Lourdes”, a ainsi fait savoir le sanctuaire.

Nouvelle bougie votive officielle de Notre-Dame de Paris © SNDL- Pierre VINCENT

Labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant” par l’État, la ciergerie, fondée en 1928, est la seule à produire les cierges de Lourdes. Attachée au savoir-faire et à l’artisanat français, elle a imaginé pour Notre-Dame un lumignon en cire à l’huile de soja au godet blanc entièrement compostable et biodégradable en herbe de garrigue. Celui-ci sera fabriqué à Mèze, dans l’Hérault. Le choix de la ciergerie, lui, n’est pas anodin et sa symbolique spirituelle est aussi un signe donné au monde. La lumière, ainsi, manifeste la prière qui continue de s’élever vers le Ciel, une fois le fidèle parti.

Déposer un cierge, acte de piété populaire humble et touchant, c’est faire acte de foi dans le Christ “lumière du monde”, c’est dire de manière simple la foi et la confiance en Dieu. Celui qui déambulera sous la voûte de la cathédrale verra ainsi le témoignage silencieux, par ces centaines de flammes vibrantes, de tous ceux qui sont venus prier avant lui dans le cœur de Marie. La lumière de Notre-Dame, de Lourdes à Paris, continuera ainsi de faire vibrer la prière des pèlerins venus du monde entier.

