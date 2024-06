Alors que Paris s’apprête à accueillir les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août, l’Aide à l’Église en détresse (AED) est bien décidée à faire entendre la voix des chrétiens persécutés et défendre la liberté religieuse lors de cet événement mondial.

“Plus vite, plus haut, plus fort.” La devise bien connue des Jeux olympiques (JO), inspirée par un religieux français, devrait prendre tout son sens cet été à Paris à plus d’un titre. Du 26 juillet au 11 août, les JO de Paris vont voir s’affronter 10.500 athlètes représentant les couleurs de 203 nations dans 32 disciplines avec 329 épreuves inscrites au programme. Des chiffres étourdissants auxquels l’Aide à l’Église en Détresse (AED) a décidé de donner un sens en s’associant aux Holy Games, le programme de mobilisation de l’Église catholique pour accompagner le monde du sport pendant les Jeux olympiques de Paris. Concrètement, l’AED encourage ses volontaires, anciens volontaires et toutes celles et ceux qui sont sensibles au sort des chrétiens persécutés à participer à l’une des deux routes organisées par les Holy Games. “Deux routes sont prévues : la première du 25 juillet au 2 août et la seconde du 3 au 11 août”, détaille auprès d’Aleteia Matthieu Levivier, chargé de mission AED Jeunes. Au total, plusieurs centaines de jeunes sont attendus à Paris et en Ile-de-France.

L’équipe de l’AED lors du “Paris églises tour” co-organisée par les Holy Games et Aleteia fin avril 2024. AED

Les jeunes auront chaque matin des temps d’enseignement au QG des Holy Games, dans le XIIe arrondissement de Paris et partiront l’après-midi en mission. “Cette mission peut prendre différents aspects”, détaille Matthieu Levivier. “Faire visiter des églises aux touristes avec une dimension missionnaire, évangéliser dans la rue, apporter une aide aux paroisses pour leurs activités estivales etc”. Marie-Lou, 19 ans, s’est inscrite à la deuxième route avec sa cousine. “Nous sommes revenues des JMJ de Lisbonne avec une telle joie et une telle énergie !”, se remémore la jeune femme étudiante en psychologie à Lyon. “Nous souhaitions donc trouver un engagement similaire cette année et… la route proposée par les Holy Games s’est imposée à nous.” Originaire du Cantal, elle espère que cette route, comme les JMJ, lui permettra d’échanger avec d’autres jeunes et approfondir ainsi sa foi.

C’est une occasion privilégiée d’informer sur la souffrance et l’espérance des chrétiens dans le monde.

En plus de mobiliser son réseau de jeunes, l’AED assurera l’animation de deux soirées-témoignages afin de sensibiliser au sort des chrétiens persécutés. “Il y aura une soirée par route, le 29 juillet dans le XIIe à la Fondation Eugène Napoléon et le 8 août à Montmartre”, indique le chargé de mission. Un prêtre au Sahel vivant ces persécutions témoignera lors de ces soirées. “Ces moments sont importants car ils sont une occasion privilégiée d’informer sur la souffrance et l’espérance des chrétiens dans le monde”, reprend encore Matthieu Levivier. “Il s’agit là du premier pilier de l’AED : informer sur le sort des chrétiens persécutés partout dans le monde. Notre rôle est de montrer cette souffrance en toute transparence mais aussi ce qu’elle peut contenir de beau. À nous de transmettre leur bouleversant témoignage d’espérance dans les épreuves.” Convaincue par cette nécessité, Charlotte part en mission un mois avec l’AED au Rwanda jusqu’au 23 juillet. Si elle peut, elle espère pouvoir participer à ce grand moment de fraternité et d’évangélisation. Elle abonde : “Le témoignage est essentiel, il permet de mieux percevoir des réalités très éloignées de notre quotidien et de mesurer l’exemplarité de nombreux chrétiens persécutés à travers le monde au nom de leur foi. C’est édifiant !”

L’AED, partenaire officielle des Holy Games, sera également présente lors de la messe d’ouverture des JO le 19 juillet à la Madeleine. Cette messe présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, en présence de Mgr Celestino Migliore, nonce Apostolique en France, et de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque de Digne, évêque délégué du Saint-Siège, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, marque le début de la trêve olympique. Il s’agit d’un temps fort auquel de nombreux acteurs officiels, institutionnels et membres de différents gouvernements sont invités. L’AED y a toute sa place à ce titre-là. “Notre présence s’inscrit dans l’optique de médiatiser et faire ainsi avancer la cause de la liberté religieuse”, souligne Matthieu Levivier. Cette présence passera par un affichage spécifique de l’AED permettant de sensibiliser au sort des chrétiens persécutés ainsi que la diffusion de la prière des martyrs de l’AED. Et Matthieu Levivier de résumer : “Les Jeux olympiques, par leur universalité et le message de paix qu’ils véhiculent, sont un vecteur privilégié pour porter la voix des chrétiens en détresse. Nous invitons donc les jeunes présents aux JO à s’y associer pleinement !”

En partenariat avec l’Aide à l’Église en Détresse – AED France