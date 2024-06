Le jeune Piémontais Pier Giorgio Frassati (1901 - 1925) sera “bientôt saint” a assuré le pape François le 24 juin alors qu'il recevait au Vatican plusieurs membres d’une association caritative romaine.





Le pape François a assuré que le jeune Piémontais Pier Giorgio Frassati (1901-1925) serait “bientôt saint”, en recevant 350 délégués de l’association caritative romaine du Cercle Saint Pierre, le 24 juin 2024, au Vatican. Ce passionné d’alpinisme, qui dévoua sa vie au service des pauvres avant de mourir à 24 ans d’une poliomyélite foudroyante, devrait être canonisé durant le Jubilé de l’année 2025.

Devant les membres du Cercle fondé en 1869 par des jeunes à l’instigation de Pie IX pour offrir des repas aux pauvres de Rome, François a donné en exemple la figure de Pier Giorgio Frassati, qui fut un membre actif de l’Action catholique italienne à Turin. Jean Paul IIl’a béatifié en 1990.

“Pier Giorgio n’a pas grandi dans du coton, il ne s’est pas égaré dans une ‘belle vie’”

“Pier Giorgio était issu d’une famille aisée, de la bourgeoisie [son père était le directeur du quotidien La Stampa et sénateur Alfredo Frassati, ndlr], mais il n’a pas grandi dans du coton, il ne s’est pas égaré dans une ‘belle vie'”, a souligné François. Et le Pape de glisser, sortant de ses notes : “Il sera bientôt saint”.

En avril dernier, le cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les Causes des saints, avait annoncé que la canonisation de Pier Giorgio Frassati “se profile pour la prochaine année jubilaire” – grand événement de l’Église catholique qui a lieu tous les 25 ans et devrait attirer des millions de pèlerins à Rome en 2025. Le jeune alpiniste pourrait devenir saint pendant le “jubilé des jeunes”, prévu du 28 juillet au 3 août.

Dans son discours, le pape François a d’ailleurs mentionné ce Jubilé, que la capitale italienne prépare activement avec de nombreux chantiers. “Le chantier à ne pas manquer, c’est celui de la charité”, a lancé l’évêque de Rome, encourageant les volontaires du Cercle Saint Pierre à agir “sans publicité, sans projecteurs”. Surnommé “la soupe du Pape” dans le milieu romain, le Cercle Saint Pierre distribue actuellement 45.000 repas par an dans ses trois cantines. Il gère également un centre d’accueil de nuit qui offre 8.500 nuitées annuelles, et fournit par ailleurs des consultations psychologiques, juridiques, ou administratives aux plus démunis.

Découvrez aussi les plus belles paroles de Pier Giorgio Frassati :