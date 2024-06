Cette famille avait une chance sur 70 millions d’exister !

Les chances de concevoir deux paires de vrais jumeaux en même temps sont de 1 sur 70 millions. "C’est un miracle", confie volontiers Hannah, la maman de quadruplés.





Hannah et Michael Carmack, originaires d’Alabama, aux États-Unis, étaient les heureux parents d’Emily, 8 ans, lorsqu’en septembre 2022 ils ont découvert que Hannah était de nouveau enceinte. Lorsque Hannah a eu sa première échographie, le couple a eu la plus grande surprise de sa vie. Hannah, vétérinaire, a immédiatement vu deux placentas sur l’écran. Elle a demandé au médecin : “Est-ce que ce sont des jumeaux ? Le médecin est resté silencieux. “Des Triplés?!” Le médecin lui a alors posé la main sur le genou et dit : “Ils sont quatre.”

De la dure nouvelle à la grande joie

Michael se souvient qu’il a commencé à rire et qu’Hannah s’est mise à pleurer. Et ce n’étaient pas des larmes de joie. Michael explique qu’il avait toujours voulu fonder une famille nombreuse, mais pas Hannah. Après l’examen, Michael a appelé son pasteur pour qu’ils se rencontrent urgemment. “Le pasteur pensait que nous allions divorcer”, se souvient Michael en riant. Ils ont passé plus d’une heure avec lui, racontant comment ils avaient appris que leur famille allait passer de trois à sept membres. “Je pense que Hannah a commencé à réaliser que ce n’est pas une chose normale et que Dieu nous a choisis pour cela.” Ils ont quitté l’église ensemble et pleins de force.

Le Journal of Family and Reproductive Health, trimestriel spécialisé dans la médecine reproductive,estime que les chances de concevoir des quadruplés varient naturellement de 1 sur 512.000 à 1 sur 677.000. Mais les chances de concevoir deux paires de vrais jumeaux en même temps sont encore plus faibles : 1 sur 70 millions !

“Ma femme est une star !”

Les quadruplés sont nés le 14 mars 2023, à la 27e semaine de grossesse d’Hannah. Les parents ont accueilli deux filles (Evelyn et Adeline) et deux garçons (David et Daniel). La plus petite, Adeline, pesait 450 grammes à la naissance. La plus âgée, Evelyn, pesait quant à elle 900 grammes . La mère et ses quatre bébés sont restés à l’hôpital pendant 3 mois, car ils avaient besoin d’aide pour se nourrir et, dans un premier temps, pour respirer. “Beaucoup de gens ont prié pour nos bébés. Ils avaient 50% de chances de survivre”, confie auprès de la presse Hannah. Michael admet qu’il admire beaucoup sa femme qui s’occupe des quadruplés tout en continuant de travailler de garde à la clinique vétérinaire pour aider à couvrir les frais de rénovation de la maison. “Elle a un lien très fort avec les enfants. À l’hôpital, elle n’arrêtait pas de demander aux infirmières de mettre au moins deux bébés dans ses bras, sachant à quel point il était important pour eux de l’entendre et de la sentir.”