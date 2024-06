Six phrases à privilégier pour réprimander un enfant de manière positive

Si vous cherchez à éduquer vos enfants de manière positive et respectueuse, voici quelques conseils pour y parvenir… même si cela n’est pas toujours facile !





“Arrête de crier !”, “ne touche pas !”, “ne cours pas !”… Généralement, ces paroles fusent, et cela demande un réel effort pour rompre avec l’habitude parfois bien ancrée de dire les choses de manière négative. Si les parents pensent souvent qu’il s’agit là de la meilleure manière pour qu’un enfant écoute, cette façon de faire peut aussi provoquer le contraire, ou même le blesser. La parentalité bienveillante – aussi appelée “positive” – prône une éducation sans violence, saine et respectueuse de l’enfant. Un aspect intéressant de cette méthode consiste à remplacer les phrases négatives avec des expressions plus positives. Des phrases qui permettent non seulement d’éviter les phrases négatives, mais aussi de donner des instructions claires et précises sur ce qui est attendu, ce qui aide les enfants à mieux comprendre et à respecter les règles. En outre, l’utilisation d’un langage positif favorise une atmosphère de respect et de bienveillance, ce qui peut améliorer la communication et le comportement de l’enfant avec son entourage.

1

“baisse le ton”



A certains endroits et à certains moments, il est préférable de parler tout bas. Pour inculquer cette règle ou cette habitude à son enfant, il n’est toutefois pas nécessaire de se mettre en colère et de crier… de ne pas crier. Privilégiez plutôt : “baisse le ton”.

2

“Dis-moi la vérité”



Il est normal d’apprendre à son enfant à être honnête et à ne pas mentir. Là encore, il n’est pas nécessaire de crier “ne me mens pas!” pour leur transmettre le message. Vous pouvez dire : “Dis-moi la vérité” ou “il est important de toujours dire la vérité”.

3

“Nous pouvons nous contenter de regarder”



Un enfant est naturellement curieux et tout attire son attention. Il a souvent tendance à vouloir explorer et à tout vouloir toucher… avec le risque, petit, de casser quelques objets sur son passage. D’où la réaction, légitime, de lancer : “ne touche pas!” Pourquoi ne pas s’adresser à lui avec bienveillance en l’invitant à observer les objets : “Nous pouvons nous contenter de regarder !”

4

“marche !”



De nature joyeuse et enthousiaste, un enfant aime jouer, courir, s’attraper… Or, les parents peuvent craindre qu’il se fasse mal ou que cela puisse déranger. “Ne cours pas”, entend-on souvent. Il est bon de le sensibiliser sur les règles à respecter, dans un appartement par exemple, mais au lieu de le gronder, vous pouvez l’inviter à marcher : “Plus doucement, marche !”

5

“prends soin de tes jouets”



Un enfant découvre les jouets qu’il a entre les mains. Parfois, nous constatons qu’il ne prend pas soin des objets. “Attention, ne casse pas le jouet!” Si nous lui expliquons, il comprend et apprend à manipuler l’objet de manière respectueuse. Pour cela, vous pouvez dire des phrases comme : “Si tu prends soin de tes jouets, tu pourras les utiliser plus longtemps”.

6

“Donne-moi quelques minutes”



Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre enfant est votre temps. Ne le lui refusez pas ! Si vous êtes occupé, faites-lui savoir que vous serez avec lui dans un instant. Au lieu de dire “Je n’ai pas le temps”, essayez : “Donne-moi quelques minutes pour finir ce que je dois faire et puis nous jouerons ensemble”.