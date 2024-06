Les saints sont généralement fêtés le jour de leur mort - de leur naissance au ciel. Mais il existe quelques exceptions de saints qui sont fêtés aussi le jour de leur anniversaire de naissance.





L’Église catholique célèbre les fêtes des saints tout au long de l’année liturgique. La date choisie marque généralement le jour de leur mort, désignant ainsi leur entrée dans la vie éternelle. Il existe toutefois quelques exceptions où certains saints sont célébrés à d’autres dates importantes de leur vie. C’est par exemple le cas pour saint Jean Paul II, célébré le 22 octobre, date de son élection en tant que pape, ou encore la fête des saints Zélie et Louis Martin célébrés le 12 juillet, date de leur mariage. De nombreuses raisons peuvent donc entrer en considération pour choisir un jour de fête.

Pour certains saints, l’Église retient le jour de la naissance. Ainsi, trois anniversaires de naissance sont commémorés au cours de l’année liturgique : la naissance de Jésus le 25 décembre, celle de la Vierge Marie le 8 septembre et celle de saint Jean-Baptiste le 24 juin.

1

l’anniversaire de jésus



La nativité de Jésus est évidemment une fête centrale pour les catholiques, puisqu’elle marque le jour où le monde a vu le visage de Dieu fait homme. Cette célébration est précédée de neuf mois par l’Annonciation, le 25 mars, à l’occasion de laquelle les catholiques célèbrent l’annonce de l’ange Gabriel à Marie et donc le moment où Jésus a été conçu dans le sein de sa Très Sainte Mère.

2

L’anniversaire de Marie



De même, la célébration de l’anniversaire de la Vierge Marie est un jour important pour les catholiques. Tout comme Noël est précédée par l’Annonciation neuf mois plus tôt, l’anniversaire de la Vierge Marie le 8 septembre est précédée par la fête de l’Immaculée Conception neuf mois plus tôt, le 8 décembre. Cela rappelle qu’elle a été conçue sans péché dans le sein de sa mère, préparant ainsi le chemin pour la venue de Jésus.

3

L’anniversaire de Jean-Baptiste



Enfin, l’anniversaire de saint Jean Baptiste le 24 juin se situe après l’annonciation et six mois avant la veillée de Noël. Alors qu’Élisabeth était à son sixième mois de grossesse, la Vierge Marie se rendit chez elle : “Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.” (Lc 1, 39-41)

Élisabeth raconte alors à sa jeune cousine ce qui s’était produit en elle : “Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.” (Lc 1, 39-41) En effet, comme l’ange l’avait annoncé à son père Zacharie, Jean fut rempli du Saint Esprit dès le ventre de sa mère. (Lc 1,15)