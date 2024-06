Alors que l’existence historique de Moïse n’est plus guère contestée de nos jours, que savons-nous cependant de ce premier prophète de la Bible, libérateur de son peuple et grand législateur du monothéisme ?





Avant d’entrer au cœur du récit biblique concernant le premier et grand prophète que fut Moïse, posons-nous préalablement une question importante : qu’est-ce qu’un prophète biblique ? La réponse tient une fois de plus dans l’étymologie du mot même : “prophète” venant du mot nabi en hébreu (mot qui sera d’ailleurs repris avec inspiration par un courant de peinture au début du XXe siècle en France) qui signifie “celui qui proclame” mais aussi “celui qui est appelé“…

Moïse conjuguera en sa personne toute sa longue vie durant ces deux dimensions à savoir : Tant celui qui ne cessera de proclamer au péril de sa vie sa foi au Dieu unique, mais aussi parallèlement celui qui sera appelé par le Seigneur à un destin unique…

Alors que tout souriait à Moïse, grand parmi les puissants à la cour du Pharaon, le voici “appelé” à un destin tout autre que celui qui fut le sien jusqu’alors. De prince d’Égypte après son adoption par la fille du Pharaon régnant, Moïse voit, en effet, sa situation changer radicalement du jour au lendemain ayant pris fait et cause pour son peuple opprimé sous le joug de l’esclavage égyptien. Après avoir inconsciemment répondu ainsi à l’appel divin, il doit alors fuir la colère de Pharaon cherchant à le faire tuer et se réfugier au pays de Madiane où il fondera une famille avec la fille d’un prêtre de cette région.

Un divin appel

Mais, nous l’avons vu, le prophète biblique est celui qui non seulement est appelé, mais sait aussi répondre à cet appel. Ainsi, si Moïse avait certes répondu indirectement au premier appel divin en soutenant son peuple accablé par les Égyptiens, c’est bien explicitement qu’il aura maintenant à répondre à l’injonction directe de Dieu sur le Mont Horeb où brûlait le Buisson ardent sans se consommer : “Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël.” (Ex 3,10). Armé de son fameux bâton et de la foi que le Seigneur mit en lui, Moïse retourna donc en Égypte pour se confronter à Pharaon, celui qui souhaitait pourtant le mettre à mort pour trahison. Le reste de cette biblique histoire est bien connue, Moïse s’opposera au Pharaon lors d’une longue et épique confrontation de signes miraculeux et autres plaies d’Égypte afin de forcer Pharaon à libérer son peuple, et ce, jusqu’à ce que le monarque d’Égypte consentit malgré lui après avoir perdu son propre fils en raison de la puissance divine qui s’abattait sur lui et sur le reste de l’Égypte. Suivra le long épisode de l’Exode, fait de liesse puis de récriminations et autres infidélités du peuple d’Israël…

Moïse législateur

Si nous venons de voir combien Moïse avait su répondre à l’appel de son Dieu, celui-ci se devait également de proclamer la parole de Dieu, ce que sut faire pleinement Moïse en recevant la Loi ou Torah directement de Dieu afin de sceller son alliance avec son peuple. Ainsi, Moïse sera bien, avec son frère Aaron, “celui qui proclame” les prescriptions qu’Israël se devra de respecter, réunissant pour cela un ensemble normatif nommé “Livre de Moïse” ou “Pentateuque” dans la traduction grecque. Moïse premier prophète de la Bible sera bien le médiateur et législateur d’Israël afin de protéger l’Alliance de Dieu avec son peuple.

Une source infinie d’inspiration

“Moïse” de Michel Ange. CC BY-SA 4.0

Nous ne comptons plus les chefs d’œuvre de l’art évoquant la personne de Moïse : qu’il s’agisse de l’inoubliable sculpture du grand Michel-Ange installée à la basilique San Pietro in Vincoli à Rome, de Rembrandt montrant le grand prophète entrain de briser les Tables de la Loi après que son peuple ait trahi sa foi en Dieu, sans oublier le grand artiste Nicolas Poussin le représentant nouveau-né sur le Nil. Au XXe siècle. Le 7e art ne sera pas non plus en reste avec la monumentale fresque “les Dix Commandements” réalisée en 1956 par Cecil B. DeMille avec le grand acteur Charlton Heston. Chaque siècle est venu ainsi contribuer à la grande histoire – légende parfois – de ce premier grand prophète de la Bible.