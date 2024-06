Ces versets bibliques qui renvoient le “summer body” dans ses 22

Si vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps à l’approche de l’été, découvrez ces citations de la Bible qui sauront vous redonner confiance en vous.

A l’approche de l’été, la société évoque volontiers le “summer body”, ce corps à dompter pour être présentable en maillot de bain… Une pression pas toujours simple à supporter car le corps peut faire éprouver une certaine gêne. Des autocritiques exacerbées par les modèles de perfection proposés dans les publicités ou sur les réseaux sociaux. A tel point que certaines personnes, ne se sentant pas assez parfaites au regard des canons de beauté proposés, évitent de sortir au soleil.

Il existe une aide à portée de main pour remettre les choses en perspective. Ces versets de l’Écriture peuvent rassurer et rappeler la valeur de chacun et sa beauté inhérente, vues à travers les yeux de la foi. Cela peut grandement réconforter et inspirer si vous êtes mal à l’aise avec votre corps.

1

“Je reconnais devant toi le prodige”



« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis : * étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » (Ps 138,14)

Ce verset rappelle que chaque homme et chaque femme est magnifiquement et intentionnellement créé par Dieu. Comprendre que son corps fait partie de l’œuvre merveilleuse de Dieu peut aider à apprécier sa beauté unique et à se sentir moins complexé.

2

“Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint”



« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » (1 Co 6,19-20)

Savoir que son corps est le temple du Saint-Esprit peut encourager à se traiter avec respect et attention. Cette prise de conscience peut aider à passer de la critique envers son corps à une véritable gratitude.

3

“le Seigneur regarde le cœur”



« Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » (1 S 16,7)

Ce verset enseigne que Dieu accorde plus d’importance aux qualités intérieures de l’homme et de la femme qu’à leur apparence. Lorsque vous vous sentez complexé, souvenez-vous que votre véritable valeur se trouve dans votre caractère et votre cœur.

4

“ Tu es toute belle”



« Tu es toute belle, ô mon amie ! Nulle tache en toi ! » (Ct 4,7)

Ce verset d’amour poétique peut être considéré comme un reflet de la façon dont Dieu considère chacun. Accepter l’idée que vous êtes parfaits et beaux aux yeux de Dieu peut aider à combattre le sentiment d’inadéquation à l’égard de votre corps.

5

“Tout ce qui est vrai et noble, (…) prenez-le en compte”



« Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. » (Ph 4,8)

Se concentrer sur des pensées positives et édifiantes peut transformer votre esprit. Lorsque vous vous sentez complexé, orienter vos pensées vers ce qui est beau et digne d’éloges peut vous aider à développer une vision plus positive et plus bienveillante envers vous-mêmes.