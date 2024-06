La différence entre apôtre et disciple est-elle si importante ? Et bien oui, car les deux mots ont une signification bien distincte. Alors, êtes-vous encore un disciple ou êtes-vous déjà un apôtre ?

Quelle est la différence entre les apôtres et les disciples ? Tout le monde s’est déjà posé la question. Commençons par les disciples. Le mot disciple vient du mot latin discipulus qui désigne un élève ou un étudiant. Il désigne donc tous ceux qui suivent l’enseignement du Christ. Ainsi, d’une certaine façon, tous les chrétiens de tous les temps sont des disciples.

Mais si un disciple est un étudiant ou un élève, qu’est ce qu’un apôtre ? C’est un peu différent. Apôtre vient du mot apostello qui signifie “envoyé”. En effet, ce qui définit un apôtre, c’est le fait qu’il ait été envoyé pour prêcher la Bonne Nouvelle à travers le monde entier. C’est ce que l’on peut retrouver dans le profil des douze apôtres choisis par Jésus. Après la mort de Jésus, tous sont partis pour évangéliser le monde. On peut donc dire que les apôtres sont tous des disciples, mais que tous les disciples ne sont pas des apôtres. Alors soyons de vrais disciples, écoutons ce que Jésus a à nous dire et préparons nous à partir. Et n’oublions pas : “Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais Dieu rend capables ceux qu’il choisit.”