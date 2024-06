Comment garder son cœur pur, selon saint Louis de Gonzague 

Surmonter ses passions et préserver son cœur peut sembler une tâche difficile, surtout dans un monde hypersexualisé. Découvrez comment saint Louis de Gonzague, fêté le 21 juin, peut vous aider par son exemple de vie.





La société est aujourd’hui marquée par l’hypersexualisation, répandue dans les films, les publicités, les réseaux sociaux et la musique. Même les plus jeunes sont exposés à des images inadaptées et sont incités à adopter des comportements, des vêtements et un langage inappropriés.

Pour contrer cela, s’intéresser à la vie des saints peut permettre de trouver des moyens concrets de garder un cœur pur. La vie de saint Louis de Gonzague (1568-1591) est éloquente à cet égard. Originaire d’une famille princière italienne, il renonce à ses richesses et à son héritage pour devenir prêtre jésuite. Il meurt à l’âge de 23 ans, après avoir été au service des malades, et notamment des pestiférés. La chasteté et l’innocence dont il a fait preuve toute sa vie le font considérer aujourd’hui comme le saint patron de la jeunesse. Découvrez les outils que ce jeune saint a mis en œuvre dans sa vie pour préserver son innocence.

1

LA FRÉQUENCE DES SACREMENTS



Au cours de sa vie, saint Louis de Gonzague a très souvent recours à la confession et à la communion, sur les conseils de son directeur spirituel, le futur saint Robert Bellarmin. En effet, c’est la pratique des sacrements qui offre au fidèle la force nécessaire pour surmonter les tentations et les épreuves et rester uni au cœur de Jésus.

2

UNE DÉVOTION À LA VIERGE MARIE



Saint Louis de Gonzague, devant une image de la Vierge Marie à Florence, s’est engagé à toujours rester pur en faisant vœu de chasteté. Puisque la Vierge Marie est la jeune fille la plus pure, saint Louis de Gonzague avait décidé de se réfugier sous son manteau, lui demandant de recevoir un cœur pur, et de lui partager ses vertus et sa protection.

3

LE SENS DU SACRIFICE



Par son exemple, saint Louis de Gonzague montre l’importance des sacrifices pour fortifier sa volonté et rester ferme face aux tentations et aux épreuves qui se présentent. C’est en effet l’une des clés essentielles pour préserver sa pureté et son innocence.

4

LE SOIN PORTÉ AUX AMITIÉS



Un dicton populaire dit : “Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es”. Saint Louis de Gonzague prend ses amitiés très au sérieux et fait non seulement attention à qui il fréquente mais aussi aux lieux où il se rend. Il ne perd jamais une occasion de parler de Dieu, mais aussi de rappeler l’importance de la pureté.

5

DES LECTURES SPIRITUELLES



Tous les grands saints ont consacré du temps à des lectures spirituelles. Ils ont ainsi été édifiés par le témoignage de vie et les réflexions d’autres saints et ont appris à imiter leurs vertus. C’est là le moyen pour grandir en sainteté et protéger aussi son cœur des occasions de péché.