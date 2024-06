Le pape François a pris la parole le 19 juin dans le cadre de son cycle de catéchèses sur le thème "l’Esprit saint qui guide l’Église vers le Christ". À ce titre, il a révélé ce qui était, pour lui, le secret du bonheur.

“Prenez l’habitude de prier avec les psaumes, je vous assure que vous serez heureux”, a insisté le pape François ce mercredi 19 juin. Voilà qui n’est pas très intuitif ! Ces prières antiques peuvent en effet nous paraître bien désincarnées, voire incompréhensibles. Même le pape François l’admet : les psaumes “reflètent parfois une mentalité historique et une mentalité religieuse qui ne sont plus les nôtres”.

Mais le livre des Psaumes, composé de 150 prières, exprime tous les états d’âme et besoins. Ces derniers peuvent être tournés vers notre personne : la supplication, la lamentation, le remords, la culpabilité, la peur, l’angoisse etc. Mais François rappelle que notre relation avec le Seigneur ne doit pas seulement être tournée sur nous même et nos demandes. Ainsi, de nombreux autres psaumes expriment la louange ou encore l’action de grâce.

La beauté du psaume 129

Si les psaumes sont lus à la messe, cela ne suffit pas pour le Pape ! “Il est bon de les répéter et de les prier pendant la journée […] les psaumes ne perdent pas leur efficacité à force d’être répétés, bien au contraire, elle est accrue”. Le pape François, lui, confie avoir conservé une édition du livre des Psaumes qui avait appartenu à un ukrainien, mort au front à seulement 23 ans, du nom d’Oleksandre. Ce dernier « avait souligné le psaume 129 : ‘Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel’ ». « Il a laissé derrière lui une vie », s’est ému le Pape. Et ce dernier de confirmer : Il ne faut pas “se contenter seulement de vivre l’héritage du passé” mais devenir soi-même “auteur des psaumes”. Vaste programme !

