La Bretagne célèbre le millénaire de Saint-Méen-le-Grand

Cette église est celle d’un des plus anciens monastères de Bretagne : l’abbatiale Saint-Méen-le Grand célèbre le 23 juin le millénaire de sa consécration. L’écrivain Xavier Patier entretient la mémoire de son fondateur, un évangélisateur infatigable connu de la France entière.

Du 21 au 23 juin prochains, les Bretons fêteront le millénaire de l’abbatiale fondée par Méwen (Méen) dans le diocèse de Rennes. En réalité, un premier monastère avait été institué il y a bien plus de mille ans, au VIe siècle, par cet évangélisateur né vers 540 de l’autre côté de la Manche. Il s’appelait alors le monastère Saint-Jean-de-Gaël.

Un infatigable voyageur

Méen était un de ces moines qui apportèrent l’Évangile en Armorique, parti de l’île de Bretagne. Il ne craignait pas les voyages. Après avoir fondé près de la forêt de Paimpont un monastère sur un site que lui avait offert le seigneur Caduon qu’il avait converti, il arpenta toute la Gaulle, passa même en Aveyron où il est encore célébré, fit le voyage à Rome pour prier sur la tombe des apôtres. On le retrouve aussi à Angers et à Sainte-Mère-l’Église, ou encore à Treignac, entre autres. Il était de ces saints infatigables pour qui la vie chrétienne est au sens propre un voyage. Il mourut retiré dans son monastère breton le 21 juin 617. À l’âge de 77 ans, il cessa enfin de bouger : ce sont les foules des fidèles qui se mirent en mouvement vers lui. Sa réputation de sainteté naquit immédiatement.

Le monastère initial de saint Méen, plusieurs fois détruit et pillé, fut reconstruit en 1024. Les reliques du saint furent transférées dans la nouvelle abbatiale. C’est le millénaire de cette reconstruction que le diocèse de Rennes célébrera du 21 au 23 juin.

Jusque dans le Rouergue

Le programme des fêtes du millénaire est dense. Le vendredi 21 juin est prévu une messe et une bénédiction de la Fontaine Saint-Méen par Mgr Jean Bondu, évêque auxiliaire de Rennes, puis une soirée musicale. Le lendemain, des visites guidées de l’abbatiale, des moments conviviaux, des conférences. Le père Grimaud, abbé de Landevenec, donnera une causerie sur la vie monastique en Bretagne. Une soirée musicale sera animée par Brigitte et Jean-Paul Artaud. Le dimanche matin 23 juin, les volontaires feront une marche de la chapelle Saint-Méen à l’Abbatiale. Une messe sera célébrée par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et le père Jean-Luc Guillotel. Un moment convivial suivra.

Saint Méen a la réputation de guérir les dermatoses. Sa fontaine miraculeuse de Peux et Couffouleux, dans le sud du Rouergue, continue d’attirer nombre de Tarnais et d’Aveyronnais. Les Bretons ne sont pas les seuls à recevoir ses bienfaits.