Conseil lecture : “Alma”, un final en feu d’artifice

Chaque mois, Valérie d'Aubigny partage avec les lecteurs d’Aleteia un coup de cœur éditorial. Aujourd’hui, elle nous fait découvrir le dernier tome de la trilogie de Timothée de Fombelle, "Alma", paru en mai.

Alma, la liberté, dernier tome de la trilogie de Timothée de Fombelle, est un feu d’artifice. Mêlant le plaisir d’une belle langue et des intrigues savamment tissées, il donne envie de repartir dans les débuts de l’aventure.

La famille d’Alma, vendue par un marchand d’une tribu africaine, aspire à la paix des retrouvailles. Mais comment y croire encore ? Le souffle puissant hérité de la lignée Oko inscrit en chacun un don qui peut être une chance ou susciter la convoitise et, par là, le malheur. Alma porte en elle une force surnaturelle de traqueuse, le chant de son peuple. Rien ne la fera renoncer à retrouver son petit frère Lam. Sa quête n’est pas toujours solitaire car les liens d’amitié ou d’intérêt parcourent l’intrigue. Le choc de la Révolution française, dans le feu et le sang, ne sonne pas la fin des souffrances dans les plantations de Saint Domingue où sa mère est captive.

Un fresque riche de personnages historiques

Le talent rare de Timothée de Fombelle peint une immense fresque riche de personnages historiques et de belles figures d’hommes et de femmes de toutes couleurs de peau et origines sociales. Crapules à jambe de bois ou dans en costume de député tout neuf n’en sont pas moins cocasses dans leur médiocrité. L’auteur dévoile avec finesse la complexité de l’âme humaine, entre cupidité et grandeur d’âme. Les dialogues enlevés rythment le récit teinté d’humour que rehaussent les excellentes illustrations de François Place.

Timothée de Fombelle emmène le lecteur dans une aventure humaine forte, loin des clichés et de la pensée toute faite sur l’esclavage, vibrant avec Alma et les siens, dans une quête portée par l’amour de la famille et l’espérance. Les lecteurs intimidés par les 1.300 pages de la trilogie peuvent écouter le roman lu par Gaël Kamilindi, sociétaire de la Comédie française (Gallimard, coll. « Écoutez lire »).