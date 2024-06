Petit guide pour accomplir des projets réalistes cet été

Voici comment profiter au maximum des vacances d'été et ressentir un sentiment d'accomplissement.





Avec l’été qui approche à grands pas, vous êtes peut-être en train de penser à tous les projets que vous souhaitez réaliser. Il peut s’agir d’apprendre à faire de la planche à voile, prendre enfin le temps pour réorganiser votre cave ou passer plus de temps avec vos enfants. Cependant, ces projets se présentent souvent comme une longue liste de choses à faire : intimidantes, irréalistes et vouées à l’échec. En fin de compte, le risque est grand d’être déçu. La bonne nouvelle est qu’il existe quelques astuces pour élaborer une liste de projets réalistes, qui vous donneront à la fin de l’été un sentiment d’accomplissement.

1

FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS CLAIRS ET RÉALISABLES



Répertoriez ce que vous voulez accomplir cet été et priorisez les objectifs les plus importants ou les plus significatifs pour vous. Pour cela, demandez-vous si vous souhaitez réaliser quelque chose avec vos enfants ou si vous avez un projet personnel que vous aimeriez mener à bien. Ensuite, divisez les projets plus importants en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Ainsi, ils seront moins fastidieux et plus faciles à réaliser. S’il s’agit d’un projet familial, vous pouvez déléguer en attribuant un rôle à chacun. N’oubliez pas cependant de fixer des objectifs réalisables, en prenant en considération le temps et les ressources dont vous disposez. Par exemple, si vous souhaitez apprendre une langue, pourquoi ne pas commencer modestement en apprenant les phrases clés d’une langue et ses 100 mots les plus utiles ?

2

CRÉEZ UN EMPLOI DU TEMPS FLEXIBLE



Établissez une routine qui comprend du temps pour le travail, le repos et les loisirs. N’oubliez pas que si vos adolescents doivent prendre part à certaines tâches, prévoyez celles-ci au meilleur moment de la journée… Laissez aussi de la place aux événements imprévus ou aux changements de plans et cherchez un équilibre. En effet, il est important de se rappeler que ce sont vos vacances et si vous remplissez chaque heure d’activités, vous ne vous sentirez pas reposé ! Alors, veillez à trouver un équilibre entre détente et productivité.

3

RENDEZ SERVICE



En ayant plus de temps pendant l’été, vous pourriez rendre service à ceux qui en ont le plus besoin. Cherchez donc des opportunités pour faire du bénévolat seul ou en famille, par exemple en aidant une banque alimentaire, une association ou une paroisse. Vous pouvez également intégrer de petits actes de gentillesse dans votre quotidien, comme rendre service à un membre de votre famille, rendre visite à un voisin âgé ou appeler un ami seul.

4

pensez à votre CROISSANCE PERSONNELLE



Voulez-vous développer une nouvelle compétence ? Si depuis longtemps, vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument, à cuisiner ou encore à jardiner, l’été est sans doute le moment idéal. Cependant, n’oubliez pas d’avoir des objectifs réalistes : si vous voulez apprendre à mieux cuisiner, nul besoin de maîtriser tout un livre de recettes, quelques plats suffiront. Si vous le souhaitez, fixez-vous aussi comme objectif de lire un certain nombre de livres au cours de l’été, incluant par exemple des œuvres spirituelles. Si vous n’êtes pas un grand lecteur, vous pouvez vous allonger au bord de la piscine, les yeux fermés, et écouter un livre audio.

5

PLANIFIEZ DES MOMENTS DE QUALITÉ



Travaillez sur un projet familial, comme créer un album-photos de famille ou organiser une retraite tous ensemble. Il ne s’agit pas nécessairement d’un projet gigantesque, mais de quelque chose de concret dans lequel chacun peut s’investir. Planifiez également des activités avec des amis, des voisins, des personnes de votre paroisse, comme des pique-niques, des dîners ou des aventures en plein air. Ainsi vous renforcerez les liens avec des personnes de votre entourage.

6

APPROFONDISSEZ VOTRE VIE SPIRITUELLE



Pourquoi ne pas tenir un journal pour répertorier vos expériences quotidiennes ? Cela vous permettra aussi de réfléchir à vos objectifs. En y consacrant seulement cinq à dix minutes par jour, vous aurez rempli une quantité impressionnante de pages à la fin de l’été. Consacrez aussi chaque jour du temps au silence, à la prière et à la méditation. Cela vous permettra de maintenir un état d’esprit paisible et serein. N’oubliez pas non plus de faire une bonne sieste de temps en temps pour vous reposer et repartir du bon pied.

7

RESTEZ ACTIF PHYSIQUEMENT



Intégrez une activité physique à votre emploi du temps, qu’il s’agisse du vélo, de la natation, du tennis ou de tout autre sport. Proposez de faire du sport à vos enfants, pour qu’ils quittent leurs écrans et dépensent de l’énergie de manière saine. Passez du temps à l’extérieur et restez actifs, en faisant du jardinage, de la randonnée dans la nature ou de simples promenades. Si vous avez des enfants, proposez-leur de vous accompagner. Ils pourront ramasser de petits trésors en chemin, prendre des photos et courir.

8

CÉLÉBREZ VOS PETITES VICTOIRES



Reconnaissez les progrès que vous réalisez, même s’ils sont minimes, et félicitez-vous. Chaque dimanche, par exemple, vous pouvez faire le point sur ce que vous avez accompli. Chaque victoire sera une bonne raison de se réjouir. Toute victoire s’accompagne aussi d’une récompense. Pourquoi ne pas se faire plaisir en allant dîner au restaurant, en allant au cinéma ou en faisant une excursion d’une journée ?

9

RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE PAROISSE



Même si l’été éloigne de sa routine habituelle, vous pouvez toujours participer aux activités proposées par votre paroisse, qu’il s’agisse d’un camp d’été, d’un pèlerinage dans un sanctuaire ou d’une retraite spirituelle. Vous pouvez aussi explorer les projets liés à la foi proposés sur Internet. Rejoignez des groupes en ligne, comme sur Facebook, pour trouver du soutien, de l’inspiration et créer des liens avec d’autres personnes catholiques.

10

APPORTEZ DES AJUSTEMENTS SI NÉCESSAIRE



Faites le point régulièrement pour évaluer vos progrès et apporter les ajustements nécessaires à vos projets. Rien n’est gravé dans le marbre ! Donc, si vous sentez que vous pourriez faire davantage, modifiez vos objectifs et si c’est trop, rayez quelques projets de la liste. Soyez indulgent avec vous-même ! Ce n’est pas grave si vous n’arrivez pas à tout faire. L’important est de se concentrer sur ce que vous avez accompli et sur les expériences que vous avez vécues.

En vous fixant des objectifs réalistes et en maintenant un emploi du temps équilibré, vous pourrez passer un été enrichissant et satisfaisant sans subir la pression d’attentes utopistes. Il est important de donner de la valeur à vos projets et à tout ce que vous avez accompli. Ne vous sentez pas déçus, en regardant ce que vous n’aurez pas réussi à faire, ou en vous comparant avec d’autres personnes ou vos amis via réseaux sociaux. Et enfin, si aucun de vos projets ne se concrétise, essayez de ne pas être trop dur avec vous-même.