Plusieurs dégradations et profanations d'églises sont à déplorer ces dernières semaines en France.

L’abbaye de Montierneuf, à Poitiers, a été la cible de nombreuses dégradations le 9 juin 2024. Ce nouvel acte de vandalisme s’inscrit dans la longue liste de dégradations et de profanations qui frappent des sanctuaires depuis le début du printemps en France. Des tags antichrétiens ont été retrouvés le 9 mars sur les murs de la collégiale de Poissy (78). Un début d’incendie volontaire a été maîtrisé le 6 avril dans l’église d’Agneaux (50). Le mobilier de Santa-Maria-in-Albis, l’église de Breil-sur-Roya (06), a été dégradé 20 avril.

Devenue le repaire de trafiquants, l’église de La Rivière-Saint-Sauveur (14) a été dégradée le 5 mai. Le tabernacle de Notre-Dame, à Livry-Gargan (93) a été arraché et retrouvé en dehors de l’église le 6 mai. Des hosties consacrées ont disparu de l’église de la Sainte-Trinité à Louvroil (59) le 6 mai. Plusieurs tabernacles ont été forcés à l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives (14) le 8 mai. À Sainte-Thérèse à Poitiers (86), un incendie criminel a été maîtrisé et une statue de Marie retrouvé décapitée le 14 mai. Plusieurs objets et l’autel de l’Immaculée Conception à Toulouse (31) ont été endommagés le 30 mai .