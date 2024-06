Chiara Corbella, ou comment aimer dans les moments difficiles

Chiara Corbella a choisi de mettre en priorité l'amour de Dieu et de sa famille avant sa propre vie. Voici quelques pistes, selon l'exemple de sa vie, pour aimer dans les moments difficiles.

Chiara Corbella, jeune mère décédée d’un cancer en 2012 à l’âge de 28 ans, a sacrifié sa vie pour sauver celle de son enfant. Elle est un exemple pour les épouses et les mères, car elle a su développer le vrai sens de l’amour : le dévouement. Une vertu qu’elle a développée malgré l’adversité de la maladie. Chiara Corbella est reconnue comme Servante de Dieu suite à l’ouverture de sa cause de béatification en septembre 2018.



l’UN POUR L’AUTRE ET TOUS DEUX POUR LE CHRIST



Chiara a toujours su que son amour pour Enrico, son mari, était inconditionnel. Ils se soutenaient tous les deux et avaient une grande confiance l’un envers l’autre. Ils savaient que leur dévouement et leur engagement quotidiens étaient donnés au Christ. De cette façon, ils ont renforcé leur amour jour après jour, de sorte qu’au moment de l’épreuve, ils savaient quelle était la base de leur mariage et sur qui il se fondait. Tous deux étaient complices du désir que Dieu inspirait dans le cœur.



une foi partagée



Dans le mariage, les temps de prière à deux sont essentiels, car il s’agit là de la nourriture du mariage. Chiara et Enrico partageaient tous deux une foi profonde en Dieu. C’est ce qui les a soutenus dans les moments difficiles. Cela souligne l’importance d’une spiritualité conjugale et la construction d’une relation basée sur une foi commune.



le mariage comme vocation



Actuellement, beaucoup se marient sans connaître vraiment la valeur du mariage. Chiara et Enrico ont vécu leur mariage comme un appel divin à aimer et à servir. Cette approche vocationnelle nous rappelle que le mariage est plus qu’une relation : c’est une mission et un chemin de sainteté.



la famille comme priorité



Le dévouement de Chiara et Enrico envers leur famille, en particulier pendant la maladie de Chiara et ses grossesses compliquées, démontre l’importance de donner la priorité à la famille plutôt qu’à d’autres préoccupations. Cela nous encourage à mettre la famille au centre de nos vies. La famille passe avant tout et nous devons travailler ensemble pour atteindre le Ciel. Les enfants de Chiara et Enrico ont désormais un bel exemple de vertu et de dévouement.



le sens du sacrifice



Chiara et Enrico ont tous deux fait d’importants sacrifices l’un pour l’autre et pour leur famille. Chiara a retardé son traitement contre le cancer pour protéger son enfant à naître. Dans cette décision, Enrico lui a apporté tout son soutien, ainsi que pendant la maladie et la naissance de leur troisième enfant. Ce type de sacrifice mutuel est un exemple de la façon dont le mariage nécessite de faire passer les besoins de son conjoint et de sa famille avant les siens.