“Seigneur, bénissez nos troupeaux !”

C’est le temps des transhumances, et si le soleil semble cruellement manquer en ce mois de juin, les troupeaux prennent comme à leur habitude la direction des pâturages de haute montagne pour environ trois mois. Lors de ces montées aux estives a bien souvent lieu la bénédiction des bêtes, comme ici, à Oô, dans les Pyrénées. Les bergers remettent ainsi entre les mains de Dieu les bêtes qui leur sont confiées. Les bénédictions font partie de la vie de l’Église, elles sont un rappel des bienfaits de Dieu. Du latin bene dicere, bénir signifie “dire du bien” : l’Église peut donc bénir des personnes, mais aussi des animaux, des lieux et des objets. Ici, la bénédiction des troupeaux a été suivie d’une messe en plein air, non loin du splendide Lac d’Oô situé à 1.500 mètres d’altitude, et d’une randonnée.