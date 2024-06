Et si le meilleur conseiller des pères de famille, c’était lui ?

Pour conduire sa mission de père de famille, mais aussi trouver un antidote au venin de l’individualisme moderne si fâché avec la paternité, rien de tel que saint Thomas. Quelques jours avant la fête des Pères, les auteurs de "Vivre en bon père de famille selon saint Thomas d’Aquin" racontent ce qu’ils ont découvert dans la vie du Docteur angélique, et appris de très utile en lisant son œuvre.

Saint Thomas d’Aquin, un modèle pour les pères, et pourquoi pas ? Homme viril et vertueux mais surtout maître de sagesse, c’est ainsi qu’Olivier Minvielle et Stéphane Glogovski, tous deux enseignants, époux et pères de famille, ont découvert et compris la vie et l’enseignement du Docteur angélique. Dans Vivre en bon père de famille selon saint Thomas d’Aquin(Téqui), à partir d’éclairages donnés par le grand maître dominicain tirés de sa vie et de son enseignement, ils livrent de nombreuses clés très concrètes pour conduire sa vie et sa mission de père, d’époux et d’éducateur, dans sa famille et aussi dans la société.

Aleteia : Nous fêtons cette année le 750e anniversaire de la mort de saint Thomas d’Aquin, et l’an prochain, les 800 ans de sa naissance. Le Docteur angélique peut-il constituer un modèle de vie aujourd’hui ?

Olivier Minvielle : Thomas a incarné le modèle de l’homme viril et vertueux : une volonté forte, une rationalité incroyablement déployée, une maîtrise souveraine des passions, une foi et une humilité héroïques dans un XIIIe siècle “hyperactif”, un labeur acharné et un combat pour la vérité qui n’altéra jamais la bonté du cœur. Tout cela lui a mérité d’être surnommé “le plus saint des savants, et le plus savant des saints”. Il a fait preuve de qualités intellectuelles et d’une honnêteté remarquables, mais sans pour autant quitter le primat de la vie intérieure : cela en dit long sur son équilibre de vie, alors que notre époque semble ne vivre que de déséquilibres.

En quoi Thomas peut-il être d’un grand secours pour investir la mission de la paternité ?

Stéphane Glogowski : Dans sa célèbre Somme théologique, Thomas donne des clés lumineuses pour répondre aux questions suivantes :comment vivre en père de famille prudent ? Comment conserver toujours sa quiétude au milieu du monde et de ses propres humeurs ? Comment lutter contre les tentations du diable qui insinue en nous des pensées qui ne viennent pas de Dieu ? Comment éduquer mes enfants, et surtout mon adolescent ? Quelle place accorder à mes parents et à mon épouse ? Pourquoi la question de l’union conjugale est-elle difficile ? Est-ce que je dois obéir à toutes les lois injustes de nos sociétés modernes ? Ai-je le droit d’être ambitieux, chevaleresque, viril ? Mais saint Thomas n’était aucunement l’ennemi des joies humaines légitimes. Bien au contraire. À commencer par celles de l’esprit.

Saint Thomas d’Aquin et les hérétiques, détail d’une fresque de l’église Santa Maria Novella à Florence, Italie. Zvonimir Atletic I Shutterstock

Vous avez choisi d’aborder des questions très “incarnées”, pourrait-on dire : la consommation d’alcool, la colère, la pratique de la chasse, l’amitié, la belle-mère, l’ambition, la plaisanterie et le jeu…

Olivier Minvielle : Oui, car si saint Thomas était incontestablement doté de capacités intellectuelles hors-normes, il était parfaitement en prise avec la pâte humaine et les tribulations de la vie. Son sens pastoral et sa charité l’empêchaient d’être indifférent aux difficultés ou questions de ses contemporains. On se fait par là une idée de son humilité époustouflante… Il était capable d’un détachement inouï sur des choses qui lui étaient personnelles, oublieux de lui-même, et a contrario pleinement préoccupé par des détails ou des considérations que beaucoup croiraient futiles, mais qui étaient en réalité ordonnées à un très haut souci de la Vérité.