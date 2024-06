Angélus : le Pape met en garde contre les “mythes de l’argent et du pouvoir”

Le pape François a encouragé le chrétien à être "sans peur, sans calcul et sans condition", en célébrant l’angélus ce 9 juin 2024. Introduisant la prière mariale depuis la place Saint-Pierre au Vatican, il a mis en garde contre "les mythes de l’argent, du pouvoir et du succès".

Lors de l’angélus de ce dimanche 9 juin, le pape François a médité sur la liberté de Jésus vis-à-vis des richesses, du pouvoir et “de la quête de renommée et de l’approbation”. Jésus “n’a jamais cherché le soutien des puissants”, il ne se laissait “ni intimider, ni acheter, ni corrompre par rien ni personne”.

Le Pape a ainsi mis en garde les fidèles contre “les mythes de l’argent, du pouvoir et du succès”, les invitant à imiter le Christ et à être “sans peur, sans calcul et sans condition”. Jésus “n’a jamais renoncé à dire la vérité, même au prix de ne pas être compris, de devenir impopulaire”, a aussi glissé François.

Le chef de l’Église catholique a alors exhorté le croyant à suivre l’exemple de Jésus, en fuyant “la recherche du plaisir, du pouvoir, de l’argent, ou du consensus”, qui rendent “esclaves”. François a aussi exhorté les fidèles à répandre autour d’eux “un air frais de liberté, de sincérité, de spontanéité”.