Les meilleures ventes de la semaine dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 31 mai au 6 juin 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS : BULLE D’INDICTION DU JUBILÉ ORDINAIRE DE L’ANNEE 2025



Résumé : Pape François, Cerf, mai 2024. A l'occasion du Jubilé 2025, le pape François nous invite à un temps de réflexion autour de l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? De quoi est-elle faite ? Qu'est-ce qui la nourrit ? Il nous propose de nous reconnecter à cette notion clef de la vie chrétienne en réapprenant la patience, moteur de l'espérance, dans un monde de plus en plus rapide.

2

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d'origine. L'auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l'hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne.

3

CREDO : COMPENDIUM DE LA FOI CATHOLIQUE



Résumé : Athanasius Schneider, Contretemps, avril 2024. Déplorant l'ignorance religieuse contemporaine, l'évêque propose un texte inspiré du catéchisme pour présenter les fondamentaux de l'Eglise catholique (culte, prières, morale, sacrements, entre autres) et apporter des réponses sur des sujets tels que l'union homosexuelle, l'autorité papale ou encore la réforme liturgique.

4

ENTRE GUERRES



Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d'une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d'engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur.

5

GREG ET L’AVENTURE DE LA VIE : CONSTRUIRE SA VIE SUR DES BASES SOLIDES



Résumé : Thibault et Inès d'Oysonville, Claire s2c, Artège, avril 2024. Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado… Comment s'armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l'avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d'aventures pour comprendre ce qui se joue à l'aube de ta vie d'adulte.

6

TRANSMETTRE LA FOI : À L’ÉCOLE DE NOTRE FILS CARLO ACUTIS



Résumé : Antonia Salzano Acutis, Andrea Acutis, Salvator, mai 2024. Mort d'une leucémie en 2006, béatifié en 2020, Carlo Acutis s'est fait connaître pour son enthousiasme sans bornes dans la propagation de l'Evangile. Ses parents racontent sa vie de foi, montrant à quel point la sainteté est un chemin ouvert à tous.

7

Trois Jours Dans La Nuit : Carnet D’Une Victimologue Au Coeur Des Abus



Résumé : Isabelle Chartier-Siben, Éditions de l'Emmanuel, avril 2024. L'engagement d'une femme aux avant-postes de la lutte contre les abus et leurs conséquences dévastatrices. Le témoignage d'un médecin qui a consacré sa vie à l'accompagnement de celles et ceux dont l'existence a été brisée.

8

MIKO ET LES 5 TRESORS DE LA COMMUNION



Résumé : Gaëlle Tertrais, Mame, avril 2024. Miko, Raph, Gaby et Archie sont désormais baptisés et se préparent à faire leur première communion. Le père Paul et le séminariste Erwan les initient aux mystères de la messe. Les enfants sont également guidés par des saints et des grandes figures de la Bible.

9

ENFANTS SAINTS : 15 VIES EXTRAORDINAIRES DE TARCISIUS À CARLO ACUTIS



Résumé : par Charlotte Grossetête, Mame, avril 2023. Un documentaire mêlant récit, portrait et bande dessinée pour découvrir la vie de quinze enfants saints : Blandine, Tarcisius, Louis de Gonzague, Kateri Tekakwitha, Dominique Savio, Pier Giorgio Frassati, Francisco et Jacinta Marto, Anne de Guigné, José Luis Sanchez del Rio, Marcel Callo, Claire de Castelbajac, entre autres.

10

NOUS, MÈRES QUI SOMMES SUR TERRE : 12 FEMMES TÉMOIGNENT DES RICHESSES DE LA MATERNITÉ



Résumé : Artège, mai 2024. Devenues mères par choix, par désir ou par accident, douze femmes témoignent de leurs épreuves, de leurs doutes, de leur relation à Dieu et des joies que leur a apportées la maternité.