[VIDÉO] Prière pour s’abandonner au Sacré-Cœur de Jésus

Le mois de juin est consacré au Sacré-Cœur de Jésus avec notamment la fête du Sacré-Cœur instituée par le pape Pie IX au XIXe siècle. Voici une belle prière pour appendre à s'abandonner au Sacré-Cœur.

Voici une belle prière proposée par le sanctuaire de Beauvoir, au Québec, afin de mieux comprendre l’importance du Sacré-Cœur de Jésus dans nos vie :

Cœur Sacré de Jésus,

je viens, je cours à toi parce que tu es mon unique refuge,

ma seule mais certaine espérance.

Tu es le remède à tous mes maux,

le soulagement de toutes mes misères,

la réparation de toutes mes fautes,

le supplément à tout ce qui me manque,

la certitude de toutes mes demandes,

la source infaillible et intarissable de lumière,

de force, de constance, de paix et de bénédiction.

Je suis sûr que tu ne te lasseras pas de moi

et que tu ne cesseras de m’aimer, de m’aider et de me protéger,

parce que tu m’aimes d’un amour infini.

Aie pitié de moi, Seigneur,

selon ta grande miséricorde

et fais de moi, en moi et pour moi,

tout ce que tu voudras, car je m’abandonne à toi

avec la pleine et entière confiance que tu ne m’abandonneras jamais.

Amen.