En matière de foi, les enfants sont parfois les professeurs des adultes. Dans une vidéo publiée sur les réseaux le 2 juin, jour de la Fête-Dieu, un garçonnet a offert une merveilleuse leçon d'audace : tendre les bras vers Jésus présent dans le Saint-Sacrement.

L’essentiel est bien souvent plus perceptible aux yeux des petits qu’à ceux des grands. Ce petit garçon brésilien, haut comme trois pommes, en est le parfait exemple. Le 2 juin, jour de la Fête-Dieu, le père Gil Passio, prêtre dans la ville de Barbacena au Brésil, a publié une vidéo tout à fait adorable. On y voit le garçonnet s’approcher doucement du prêtre qui présente le Saint-Sacrement aux fidèles. Devant l’enfant qui tend le bras pour attirer son intention, le père Gil se tourne alors et s’abaisse pour lui présenter l’Hostie. Le garçonnet se rapproche de l’ostensoir pour le toucher de sa toute petite main, avant de la retirer aussitôt, impressionné.