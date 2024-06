Le pape François publiera en septembre une exhortation apostolique sur le Sacré-Cœur de Jésus, a affirmé le président de la conférence épiscopale espagnole (CEE), Mgr Luis Argüello, le 31 mai 2024, à la sortie d’une audience avec le Pape au Vatican.

Le pape François publiera en septembre une exhortation apostolique sur le Sacré-Cœur de Jésus. L’annonce a été faite lors d’un point presse organisé place Saint-Pierre par Mgr Argüello. Ce dernier, accompagné par le cardinal José Cobo Cano, vice-président de la CEE et archevêque de Madrid, et le secrétaire Mgr Francisco César Garcia Magan, sortait d’une audience de quarante minutes avec le Pape, ce 31 mai. Cette rencontre devait permettre de présenter la nouvelle direction de la conférence épiscopale espagnole, renouvelée en mars dernier. “Il a dit qu’il publiera en septembre une exhortation apostolique sur le Cœur de Jésus”, a affirmé l’archevêque espagnol, sans ajouter plus de détail sur la nature de ce texte.

Il s’agirait de la huitième exhortation apostolique du pape François, après C’est la confiance (2023), Laudate Deum (2023), Querida Amazonia (2020), Christus vivit(2019), Gaudete et exsultate(2018), Amoris laetitia(2016) et Evangelii gaudium(2013). Le Sacré-Cœur de Jésus est souvent représenté comme un cœur sanglant enflammé, parfois avec une couronne d’épine et une petite croix, symbolisant le sacrifice du Christ. La dévotion pour ce symbole est apparue au Moyen Âge et a été popularisée au XVIIe siècle par les Français saint Jean Eudes puis sainte Marguerite-Marie Alacoque (après une apparition à Paray-le-Monial). Une solennité du Sacré-Cœur a été instituée par Clément XIII en 1765, puis étendue à l’Église universelle par Pie IX en 1856. Elle est célébrée le troisième vendredi après la Pentecôte – le 7 juin cette année.

Le pape François a peu évoqué cette dévotion populaire depuis le début de son pontificat, si ce n’est lors d’une méditation délivrée pendant l’Angélus quelques semaines après son élection en 2013. Il avait alors décrit le Cœur de Jésus comme “le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu”. “Ce n’est pas un symbole imaginaire, c’est un symbole réel, qui représente le centre, la source d’où jaillit le salut de toute l’humanité”, avait encore affirmé François.

