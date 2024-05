Nouvelle-Calédonie : prière pour la paix et la réconciliation

Alors qu’Emmanuel Macron a entamé ce jeudi 23 mai en la plus délicate de sa visite dans l'archipel par une nouvelle salve de rencontres avec des responsables politiques locaux pour tenter de renouer le "dialogue" après plus d'une semaine d'émeutes, voici une prière proposée par les Églises chrétiennes en Nouvelle-Calédonie pour la paix et la réconciliation.

Toutes les composantes des partis indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie sont venues ce jeudi 23 mai à la rencontre organisée par Emmanuel Macron pour tenter d’amorcer un retour au “dialogue” et à la “sécurité”. Si la vague de violences a commencé à refluer et la circulation s’est améliorée sur les axes routiers secondaires, de nombreux barrages demeurent et le réapprovisionnement des commerces reste très difficile, en particulier dans les quartiers Nord de Nouméa.

Au total, six personnes sont mortes sur l’archipel français depuis le début des violences lundi 13 mai. “Après les heures dramatiques que vient de traverser notre pays depuis mai, les désastres innommables, incalculables qui se sont déroulés et se déroulent encore sous nos yeux, avec ces vies enlevées, les chrétiens que nous sommes ne peuvent rester les muets spectateurs inactifs de la tourmente cyclonique qui nous frappe en ce moment”, a déclaré Mgr Michel-Marie Calvet, archevêque de Nouméa depuis 1981, à l’occasion de la Pentecôte. “Il nous faut apporter notre pierre pour donner une chance à la paix.” Et l’archevêque de reprendre : “Posons un signe fort pour dire NON à la violence qui n’engendrera qu’un surcroit de violence, de malheur et de larmes. Lançons un vigoureux appel à l’arrêt des violences. Exigeons de nos élus une obligation de résultats pour un avenir partagé de paix et de concorde, de fraternité perdue et retrouvée. Puisons dans la prière à l’Esprit saint la force de croire en la puissance de l’amour pour briser celles de la violence et de la haine pour que vivent enfin et pour toujours la fraternité, la concorde et la paix sur cette terre où nous vivons tous.”

Dans ce contexte de crise et de violence, les Églises chrétiennes en Nouvelle-Calédonie ont proposé une prière pour la paix et la réconciliation :