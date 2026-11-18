Tous les établissements scolaires, publics comme privés, ont l’obligation depuis octobre 2026 de proposer à leurs élèves un questionnaire visant à détecter les violences sexuelles dont ils pourraient être victimes. Soucieux d’offrir un encadrement prêt à recevoir la parole des élèves, l’Enseignement catholique a constitué un groupe de travail dont les orientations seront formulées "vers la fin de l’année civile".

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Trois élèves par classe en moyenne seraient victimes de violences sexuelles, estime la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Pour repérer ces situations et accompagner les élèves concernés, le ministère de l’Éducation nationale a publié un décret en date du 14 octobre 2026 imposant aux établissements publics et privés sous contrat de soumettre aux élèves des questionnaires "visant à améliorer la prévention, la détection et la prise en charge des situations de violence à caractère sexiste ou sexuel".

Ces questionnaires devront s’adresser à tous les élèves de la grande section à la terminale, dès lors que leurs responsables légaux ne s’y sont pas opposés par écrit. Chaque questionnaire comporte des questions avec un choix binaire (oui/non) ou "je ne sais pas". Ce dispositif devrait être mis en place "à partir de novembre 2026" dans les établissements.

Que contiennent ces questionnaires ?

Plusieurs fois remaniés, les questionnaires se déclinent finalement en cinq versions prévues pour être adaptées à l’âge des élèves. Ils contiennent des questions relatives au bien-être de l’enfant et à sa sécurité à l’école, à la maison ou sur les réseaux sociaux, et de questions relatives au respect du corps et au consentement.

Le questionnaire concernant les élèves de la grande section au CE1 contient des illustrations mettant en scène une petite fille, Alix, auquel les élèves sont invités à s’identifier : "Et toi, comme Alix, est-ce que quelqu’un (un adulte ou un autre enfant) a déjà touché tes parties intimes sans respecter les règles des parties intimes ?" Du CE2 au CM2, les questions abordent également les réseaux sociaux : "T’a-t-on déjà poussé ou forcé à regarder ou à envoyer des vidéos à caractère sexuel, sur Internet ou sur un téléphone ?".

Dans le second degré, trois questionnaires sont prévus : un pour les élèves de 6e/5e, un pour les élèves de 4e/3e et un pour les lycéens. Les questions deviennent de plus en plus précises. Les élèves sont interrogés sur "des choses qui [les] ont mis mal à l’aise, qui [les] ont embêtés ou dégoûtés" (6e/5e), d’éventuelles "agressions sexuelles" (4e/3e) ou encore "des actes sexuels sous la contrainte, la menace ou la violence" (lycée).

"Urgent… de ne pas se précipiter !"

Le récent décret rend opposable aux établissements privés sous contrat la passation des questionnaires. Mais pour l’Enseignement catholique, "il est urgent… de ne pas se précipiter !" : "L’impératif d’encadrer certains de ces recueils de données à l’aide d’au moins un personnel formé ou du renfort d’un personnel médico-social, la sensibilité des contenus qu’ils évaluent et des remontées qu’ils devraient susciter invitent en effet à prendre le temps de se familiariser à ces nouveaux outils", souligne le Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SGEC).

"L'Enseignement catholique mettra en œuvre des questionnaires que le ministère de l’Éducation nationale a prévus, dans un cadre cohérent avec notre projet éducatif", confie à Aleteia Stéphane Gouraud, secrétaire général adjoint de l’Enseignement catholique. Soucieux de "faire grandir les jeunes et les protéger de toute situation de violence", l’Enseignement catholique a lancé un groupe national de réflexion pour articuler la passation des questionnaires. Ce groupe de travail est constitué de représentants de chefs d’établissements, de responsables de tutelles (directeurs diocésains et responsables de congrégations), de représentants des organisations syndicales et des parents d’élèves. "Ensemble, nous voulons insérer l'obligation nouvelle que constituent ces questionnaires dans l'ensemble des mesures éducatives que les établissements mettent en place", précise Stéphane Gouraud. Les orientations de ce groupe de travail seront données "vers la fin de l’année civile".

«Les parents doivent être informés de la passation de ces questionnaires.»

Néanmoins, Stéphane Gouraud souligne d’ores et déjà quelques éléments importants. Alors que le guide de mise en œuvre du dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles publié par le ministère de l’Éducation nationale précise que la date précise de passation du questionnaire ne sera pas communiquée aux responsables légaux, l’Enseignement catholique réaffirme la place des parents. "Les parents, premiers éducateurs, doivent être informés de la passation de ces questionnaires", soutient le secrétaire général adjoint de l’Enseignement catholique.

Quid de la formation des personnels et de la suite donnée aux réponses ?

La passation de ces questionnaires pose évidemment la question de la formation des personnels qui accueilleront la parole des élèves et de la suite donnée aux réponses confiées. Le ministère de l’Éducation nationale affirme que "toute réponse faisant apparaître une situation de violence ou une situation nécessitant une attention particulière donnera lieu à un entretien avec un professionnel santé-psycho-social".

«Une question centrale sera de pouvoir assurer la formation des enseignants et des personnels pour l’écoute des élèves qui auront signalé avoir été victimes de violence.»

L’Enseignement catholique souligne de son côté le manque de professionnels en la matière et le besoin de formation. "Nous avons très peu de psychologues, d'infirmières, et pas de travailleurs sociaux. Ainsi, une question centrale sera de pouvoir assurer la formation des enseignants et des personnels pour l’écoute des élèves qui auront signalé avoir été victimes de violence, et leur accompagnement dans le processus de signalements ou d’information des autorités. Plusieurs types de formations seront proposés, en fonction des besoins des enseignants et personnels", précise Stéphane Gouraud. "L’organisation de la vigilance des adultes permet de repérer, d’écouter et de réagir face aux situations repérées. C’est dans un environnement manifestant cette relation éducative de qualité que la mise en œuvre des questionnaires peut intervenir avec efficacité."