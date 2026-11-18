De l’accueil chaleureux des Uruguayens à l’affection des Argentins, jusqu’aux retrouvailles émouvantes au Pérou, Léon XIV a dressé un bilan empreint de gratitude de son voyage en Amérique du Sud lors de l’audience générale du 18 novembre.

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La fin d'un périple, mais certainement pas d'un longue amitié. Revenu de sa longue visite de 12 jours en Amérique Latine, Léon XIV a manifesté lors de l'audience générale de ce 18 novembre sa joie de s'être rendu sur cette terre où la joie et la ferveur étaient au rendez-vous. Le Pape a notamment évoqué l’"accueil chaleureux" reçu en Uruguay ainsi que le "climat de grande affection pour le pape" régnant en Argentine. Il était ensuite parti au Pérou, pays où il a été évêque et qu'il l'a accueilli en triomphe.

Léon XIV a jugé "significatif" que son "long voyage" en Amérique du Sud ait commencé par l’Uruguay, un pays "où les catholiques vivent en minorité". Il s’est dit "très heureux" d’avoir "trouvé chez le peuple uruguayen un accueil chaleureux", ce qui lui a permis de rappeler "à tous" à quel point "la foi en Dieu est importante".

Le Pape avait aussi voulu rendre visite à l'Argentine, "la patrie du pape François", pour "rencontrer ce peuple qu’il a tant aimé". Il a rappelé que son prédécesseur avait prôné une "Église accueillante" où "chacun puisse se sentir chez soi". Le Pape s’est réjoui d’avoir fait "l’expérience de la participation enthousiaste et unanime" des chrétiens de ce pays à son voyage.

Il a assuré qu’il ne pourrait "pas oublier" le "climat de grande affection pour le pape" qui régnait en Argentine. Léon XIV a rappelé y avoir encouragé à "cultiver la communion dans la richesse de la diversité" et à construire "une société juste et solidaire". Durant son passage dans le pays, le pape a en effet insisté sur ce dernier point, un appel qui peut être lu comme une critique indirecte de la politique ultralibérale menée par le président Javier Milei.

"Mon cœur débordait de gratitude"

Mais c'est sans doute son retour au Pérou, où il a été évêque missionnaire, qui a le plus marqué Léon XIV. Ici, le Pape est resté plus longtemps, sept jours au total. Une visite "un peu plus longue" qui s’explique par la "dette particulière de reconnaissance" vis-à-vis de ce pays, a-t-il expliqué. "À Chiclayo, en particulier, je me suis senti chez moi", a déclaré Léon XIV qui a été évêque dans ce diocèse de 2014 à 2023. Léon XIV s’est réjoui d’avoir retrouvé "la foi simple et authentique animée par la piété populaire" et "l’étreinte des populations paysannes de la Cordillère". "Mon cœur débordait de gratitude de pouvoir me trouver au milieu de ces communautés", a-t-il poursuivi, évoquant sa joie d’avoir "pu revoir des personnes qui ont laissé une empreinte profonde dans [sa] vie".