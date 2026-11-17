Le songe du pape Innocent III voyant saint Dominique et saint François soutenir l’Église en ruine était sans doute une légende. L’histoire a toutefois le mérite d’interroger sur la vocation de chacun à soutenir l’édifice de l’Église, souligne le dominicain Jean-Thomas de Beauregard, car en profondeur c’est d’abord elle qui nous soutient.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Il y a quelques jours, l’Église fêtait la dédicace de la basilique du Latran. On le sait, cette basilique du Latran est historiquement associée à la personne du pape et à sa juridiction sur l’Église universelle. Mais elle n’est pas sans résonance dans la tradition dominicaine. Dans une Vie de saint Dominique écrite par l’évêque dominicain Constantin d’Orvieto à la fin des années 1240, reprise dix ans plus tard par le bienheureux Humbert de Romans avec toute son autorité de maître de l’Ordre, apparaît la légende du songe d’Innocent III. En voici la teneur, qui donne l’occasion de quelques réflexions sur la vie de l’Église.

Sauver l’Église ?

Le pape Innocent III hésitait à valider la nouvelle forme de vie religieuse envisagée par Dominique. Mais une nuit, Innocent III fait un rêve. Dans ce qui est d’abord un cauchemar, il voit la basilique du Latran s’écrouler, s’effondrer. Mais alors qu’il s’attend à voir la basilique totalement ruinée, voici qu’il aperçoit un homme soutenir l’édifice à la force de ses bras et l’empêcher de tomber. Cet homme, c’est Dominique. Et le Pape comprend que Dominique et son Ordre ont été envoyés par la Providence pour empêcher l’Église, le corps mystique du Christ, de s’effondrer sous le poids des scandales, des crises, des hérésies, etc.

L’histoire est belle. Mais la plupart des historiens pensent qu’il s’agit d’un mythe historiographique. D’abord parce qu’il n’en est jamais fait mention dans aucune source avant la fin des années 1240, soit plus de trente ans après les faits. Ensuite parce que l’hagiographie franciscaine, à la même époque, raconte presque exactement la même histoire, avec François d’Assise à la place de Dominique. Il est d’ailleurs amusant d’observer que la gémellité ou rivalité entre franciscains et dominicains sur ce thème se décline en peinture, puisque Giotto peint une fresque relatant la version franciscaine de l’anecdote vers 1297, tandis que Fra Angelico s’empare de la version dominicaine et en fait la prédelle de son fameux retable du Couronnement de la Vierge vers 1430.

Affermir une légitimité

Vraie ou fausse, la légende a une fonction évidente : pour les deux ordres mendiants alors tout nouveaux et en expansion numérique fulgurante, il s’agit d’affermir leur légitimité en l’appuyant sur une double autorité incontestable — celle de Dieu lui-même, et celle du pape à qui Dieu vient confirmer le bienfondé de l’Ordre des prêcheurs ou de l’Ordre des mineurs, ou les deux. Dans le cas des dominicains, la légende vient aussi renforcer un trait caractéristique de l’Ordre, à savoir qu’il se pense dès le départ comme au service de l’Église, du pape et des évêques, selon la formule de Dominique : in medio Ecclesiae.

«Celui qui prétend sauver l’Église depuis l’extérieur, par exemple en se soustrayant à l’autorité du pape et des évêques, se condamne à l’échec et se place hors du dessein divin.»

Un catholique d’aujourd’hui, averti de l’histoire récente et ancienne de l’Église, pourrait voir dans la légende du songe d’Innocent III le prototype de cette arrogance si largement répandue qui consiste, à toute époque, mais peut-être plus encore dans les dernières décennies, à croire qu’une communauté — la nôtre, forcément — va sauver l’Église ; qu’un fondateur — le nôtre, forcément — a tout compris de la crise de l’Église, et va la résoudre ; qu’un charisme — le nôtre, forcément — est le plus adapté à l’époque. Toute ressemblance avec quelques communautés existantes ou ayant existé serait évidemment fortuite…

Une légitime et nécessaire diversité

Il n’est pas impossible qu’il y ait eu un peu de cela dans la légende du songe d’Innocent III, ni même que ce genre d’idées ressurgisse à l’occasion dans la tête de tel ou tel. Pour nous prémunir contre cela, je suggère quelques pistes de réflexion. Tout d’abord, il me semble très opportun que la même légende se réfère à Dominique et à François d’Assise. Cela nous rappelle qu’aucun fondateur d’aucune communauté ne peut, à lui seul, revendiquer de sauver l’Église. Dans le pire des cas, il faut au moins être deux. En bonne physique, d’ailleurs, il en faut au moins un de chaque côté de l’édifice pour maintenir l’équilibre. Et l’Église, justement, s’enrichit de la diversité des charismes qui s’y expriment. Si une seule communauté, une seule spiritualité, une seule théologie, fussent-elles excellentes, prennent toute la place et écrasent les autres, c’est un appauvrissement pour l’Église tout entière.

Ensuite, contrairement à ce que semblent suggérer — pour des raisons purement esthétiques qui tiennent à l’art de la représentation — la fresque de Giotto et le tableau de Fra Angelico, celui qui veut soutenir l’Église doit impérativement le faire de l’intérieur. Celui qui prétend sauver l’Église depuis l’extérieur, par exemple en se soustrayant à l’autorité du pape et des évêques, se condamne à l’échec et se place hors du dessein divin.

C’est l’Église qui nous soutient

Enfin, il ne faut jamais oublier que s’il est requis de tout baptisé, et de tout mouvement d’Église, de soutenir l’édifice de l’Église tout entière, la réciproque est bien plus fondamentale. Notre foi, notre vie chrétienne, tout ce que nous entreprenons, repose sur le corps mystique du Christ qu’est l’Église, vivifié par l’Esprit saint, gouverné par le pape et les évêques. Ici, une autre image s’interpose. Dans l’Évangile, lorsque Jésus monte au Calvaire, un homme, Simon de Cyrène, est réquisitionné pour l’aider à porter la Croix. Mais le texte grec laisse une ambiguïté possible : on ne sait pas si c’est Simon qui aide Jésus à porter sa Croix, ou bien l’inverse. En réalité, les deux sont vrais.