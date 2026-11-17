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C'est un influenceur pas comme les autres qui comptabilise plus de 50.000 abonnés sur les réseaux sociaux. S'il se décrit comme "passionnément dévoué à la musique sacrée, engagé dans le renouveau authentique de la tradition et du patrimoine musical de l'Église catholique", Patrick McGuire n'est pas seulement compositeur, chef d'orchestre et interprète de musique sacrée à Fargo, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, au sein de la paroisse catholique Saints Anne et Joachim. Il est aussi un époux et un père qui transmet à ses deux filles, Ruth (presque 5 ans) et Harriet (presque 3 ans), son amour de la foi et de la liturgie, avec une bonne dose d'humour. Son plus grand succès ? La vidéo "Quand ton père est musicien d'église", qui compte plus de 196.000 vues, dans laquelle il parle à ses enfants de choses ordinaires, mais… en reprenant les intonations des chants de la liturgie.

Mais derrière ses vidéos drôles et touchantes se cache surtout la volonté de montrer aux jeunes parents qu'ils peuvent être actifs et impliqués dans leur paroisse, tout en élevant des enfants. "C'est l'une des meilleures façons de préparer nos enfants à devenir des catholiques pratiquants sur le long terme. Au lieu de simplement assister à chaque messe, nous nous y impliquons pleinement. Nos filles découvrent le déroulement de la messe et, naturellement, participent de plus en plus à la vie religieuse", explique à l'édition américaine d'Aleteia le père de famille, qui a commencé à partager des contenus en tant que maître de chapelle il y a un peu plus d'un an.

Courtesy of Patrick McGuire