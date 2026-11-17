C'est un influenceur pas comme les autres qui comptabilise plus de 50.000 abonnés sur les réseaux sociaux. S'il se décrit comme "passionnément dévoué à la musique sacrée, engagé dans le renouveau authentique de la tradition et du patrimoine musical de l'Église catholique", Patrick McGuire n'est pas seulement compositeur, chef d'orchestre et interprète de musique sacrée à Fargo, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, au sein de la paroisse catholique Saints Anne et Joachim. Il est aussi un époux et un père qui transmet à ses deux filles, Ruth (presque 5 ans) et Harriet (presque 3 ans), son amour de la foi et de la liturgie, avec une bonne dose d'humour. Son plus grand succès ? La vidéo "Quand ton père est musicien d'église", qui compte plus de 196.000 vues, dans laquelle il parle à ses enfants de choses ordinaires, mais… en reprenant les intonations des chants de la liturgie.
Mais derrière ses vidéos drôles et touchantes se cache surtout la volonté de montrer aux jeunes parents qu'ils peuvent être actifs et impliqués dans leur paroisse, tout en élevant des enfants. "C'est l'une des meilleures façons de préparer nos enfants à devenir des catholiques pratiquants sur le long terme. Au lieu de simplement assister à chaque messe, nous nous y impliquons pleinement. Nos filles découvrent le déroulement de la messe et, naturellement, participent de plus en plus à la vie religieuse", explique à l'édition américaine d'Aleteia le père de famille, qui a commencé à partager des contenus en tant que maître de chapelle il y a un peu plus d'un an.
Titulaire d'une licence en éducation musicale, il a passé les cinq premières années de sa carrière comme chef de chœur dans une école catholique avant de devenir directeur musical à temps plein dans une paroisse. Profondément attaché à la transmission de ce que l'Église appelle le "trésor d'une valeur inestimable" (Catéchisme de l'Église catholique, n° 1156), c'est-à-dire le patrimoine de la musique sacrée, il souhaite préserver et faire vivre cet héritage "afin que la prochaine génération puisse poursuivre ce développement et nous mener encore plus loin – tant dans l'interprétation d'œuvres anciennes que dans la composition de nouvelles œuvres qui enrichiront notre patrimoine musical". Et quoi de mieux que de montrer l'exemple au quotidien ? Derrière son orgue, pendant la liturgie, en préparant un concert ou simplement à travers une scène amusante de sa vie de famille, Patrick McGuire prouve qu'il existe mille façons de faire découvrir la richesse de la musique sacrée.