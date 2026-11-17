À l’occasion des 400 ans de la consécration de la basilique Saint-Pierre de Rome, célébrés ce 18 novembre 2026, Aleteia vous propose de revivre cinq journées extraordinaires qui ont façonné ce sanctuaire emblématique de l’Église catholique. Cinq épisodes pour traverser les siècles, au plus près des hommes et des événements qui ont fait l’histoire de Saint-Pierre. Aujourd’hui, rendez-vous le 18 avril 1506, le jour où un pape au tempérament de feu décide de faire table rase pour bâtir la plus grande église de la chrétienté.

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En ce Samedi saint de l’an de grâce 1506, dix-huitième jour du mois d'avril, la cour pontificale vit fiévreusement l’attente de Pâques. Le pape Jules II, qui vient de prendre une maigre collation dans ses appartements du Palais apostolique n’a pas que la résurrection du Christ en tête. En cette matinée, il prend la direction de la basilique Saint-Pierre et rejoint pour cela le grand atrium recouvert de mosaïques médiévales qui la précède, surnommé "le Paradis" par ses admirateurs. Jules II continue son chemin : les ors et émaux de la cour comme de la façade de la basilique ont depuis longtemps perdu le moindre éclat à ses yeux. Il ne voit même plus la Navicella, barque de Saint-Pierre réalisée par Giotto.

La Navicella, barque de Saint-Pierre, vaste mosaïque qui ornait la façade de l’antique basilique avait été réalisée à partir d’un dessin de Giotto. HERITAGE IMAGES / AURIMAGES

Le souverain pontife passe la porte de l’édifice, et se retrouve dans une vaste nef, dont la sombre charpente inquiète grandement tous les architectes du pape, en particulier Bramante. Ce dernier a d’ailleurs fait construire, à l’autre extrémité de la salle, un mur qui ferme la structure, et doit aider à soutenir l’ensemble… mais surtout, et tout le monde le sait, qui sert à cacher le spectacle de désolation qui se trouve de l’autre côté.

Bramante, le Maître des ruines

Ce Samedi saint, le Pape a demandé au cardinal Soderini de célébrer la messe à l’autel majeur dressé à proximité du mur. L’évêque de Volterra représente les intérêts de la riche Florence, dont Jules II se méfie comme la peste. L’inverse n’est pas entièrement vrai : le conseiller des Soderini, un certain Machiavel, ne cache pas sa fascination pour ce pape guerrier et impétueux à qui rien ne résiste. Autour du pontife, alors que s’élèvent encens et litanies, quelques cardinaux baissent les yeux, et personne ne dit un mot. Jules II a non seulement donné carte blanche à Bramante, mais il a surtout imposé le silence à tous ceux qui le critiquent.

Bramante présente au pape les plans de la basilique Saint-Pierre. Collection privée. HERITAGE IMAGES / AURIMAGES

Entre les dents de certains, se glisse le nom que la populace romaine donne à l’architecte : "Maestro Ruinante". Le Maître des ruines. C’est sous ses ordres que la basilique constantinienne a été coupée en deux. Après la messe, le Pape passe le "mur de Bramante" et tous se retrouvent sous le ciel de Rome, au milieu des gravats et décombres, là où jadis, se tenaient le chœur et l’abside de la basilique, merveilles désormais disparues. Même les tombes de ses prédécesseurs ont été évacuées pour permettre cette tabula rasa. De larges trous devront accueillir les fondations de la prochaine basilique. Bramante a promis au pape de "placer la coupole du Panthéon sur les voûtes de la basilique de Maxence", fusionnant deux des plus grandes structures de la Rome antique. Un gigantisme à la hauteur des ambitions du pontife.

Et le pontife descendit dans le trou

Le maître des cérémonies, Paride de Grassi, grommelle plus que les autres : il ne supporte pas le projet de basilique en croix grecque, et a beaucoup pleuré la disparition de tant de lieux sacrés sous le burin des ouvriers du "Destructeur"… mais il ne peut pas contredire le successeur de Pierre. Jules II s’avance vers une fosse : là, s’élèvera un des quatre piliers massifs promis par l’architecte génial pour soutenir le futur chœur. Le pontife avise une échelle, et, à la stupéfaction de tous, se met à descendre dans le trou, "non sans une grande frayeur de la part de tous", notera Paride de Grassi dans son journal le soir même.

Vue de la place Saint-Pierre à Rome lors de l’élection du Pape Clément VIII en 1592, huile sur toile de Louis de Caulery. Content_DFY / Aurimages